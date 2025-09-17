Directo al guante: Checo Pérez realizó pitcheo inaugural antes del Dodgers vs. Phillies [Video]

El nuevo piloto de la escudería Cadillac en la Fórmula 1 a partir de 2026, Sergio “Checo” Pérez, realizó este miércoles el lanzamiento inaugural en el Dodger Stadium antes del cierre de la serie entre Los Angeles Dodgers y Philadelphia Phillies.

Vistiendo una camiseta de los Dodgers con el número 11 y con su apodo inscrito, Checo Pérez tomó la pelota de la mano del mánager Dave Roberts y se acercó a la lomita para ejecutar el lanzamiento, que tuvo una mecánica bastante ortodoxa pero con una efectividad clave.

El Tapatío tomó la pelota y tras lanzarla por encima del brazo la pelota cayó directamente en la mascota del receptor Will Smith.

Tras ello Checo Pérez y Smith compartieron brevemente una foto, con el pelotero de los Dodgers obsequiándole una camiseta autografiada.

Checo Pérez había llegado temprano al recinto para dar una conferencia de prensa sobre su estancia en Los Ángeles y posteriormente conoció las instalaciones del equipo, conociendo a figuras como el japonés Shohei Ohtani o el lanzador Tyler Glasnow.

De momento Checo Pérez se mantendrá disfrutando de su año sabático antes que en 2026 regrese a competir a la máxima categoría del automovilismo con Cadillac.

Mira el lanzamiento de Checo Pérez aquí:

Sergio "Checo" Pérez estuvo hoy en Dodger Stadium haciendo el lanzamiento ceremonial del juego Phillies vs. Dodgers. 🏎️ ⚾ pic.twitter.com/TeeNE456HE — MLB Español (@mlbespanol) September 18, 2025

Sigue leyendo: