Gene Simmons rebajó el precio de su mansión en Beverly Hills

El músico Gene Simmons no está teniendo suerte en la búsqueda de un nuevo propietario para su mansión en Beverly Hills, California. La propiedad ha estado disponible en el mercado durante varios meses, pero la falta de interesados ha hecho que su precio se rebaje.

En abril de este año, el líder de Kiss puso en venta la propiedad por $14 millones de dólares. Cinco meses después, la residencia regresó al mercado por $13.45 millones de dólares. Aunque ha tenido que bajar su precio, aún sigue siendo una cifra superior a los $10.5 millones de dólares que él pagó por el sitio en 2021.

Aunque la propiedad le ha pertenecido solo durante cuatro años, sí fue usada por él. Incluso, llegó a decir a ‘The Wall Street Journal’: “Allí se pasan momentos tan maravillosos que no se quiere a ningún imbécil en el lugar que se considera hogar. Nada de drogas, nada de alcohólicos. No quiero que entre nadie que vaya a destruir el lugar”.

El listado sigue estando presentado por la misma agente de bienes raíces de Compass, quien asegura que el sitio “personifica la elegancia y la tranquilidad exclusiva” de la zona donde se encuentra.

La casa tiene una extensión de 7,741 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado, cava de vinos y otras comodidades.

Sobre el diseño de interiores, el listado destaca su “estética moderna que encarna la integridad estructural, la integración de elementos de vidrio, acero, madera de roble y hormigón”.

Al exterior la propiedad tiene extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

