Jason Schwartzman pide $1.75 millones de dólares por su casa en California

El actor Jason Schwartzman y su esposa Brady Cunningham pusieron en venta una casa en Toluca Lake, California, que compraron en octubre de 2024.

La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $1.75 millones de dólares, el mismo precio que la pareja pagó por el lugar hace menos de un año. Se dice que originalmente esperaba recibir $1.8 millones de dólares.

Se desconoce las razones por las que Schwartzman, conocido por ser parte del elenco de ‘Rushmore’ y ‘The Grand Budapest Hotel’ de Wes Anderson, ha decidido deshacerse del sitio tan rápido. El actor y músico también es conocido por ser el sobrino de Francis Ford Coppola.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, la residencia es descrita como una “cabaña estilo Tudor bellamente remodelada, construida alrededor de 1926, enclavada en el corazón de Toluca Lake”.

La casa tiene una extensión de 2,323 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad se asegura que “los detalles originales se han conservado con esmero, como elegantes arcos, ventanas con pestillo, muebles empotrados, suelos de roble rojo y techos altos”.

Aunque la casa no se parece a las grandes mansiones que tienen otras estrellas de Hollywood, esta también ofrece todas las comodidades y belleza necesaria.

Al exterior, hay áreas verdes, terraza, comedor y espacio suficiente para compartir con familiares o amigos. También hay una casa adicional para huéspedes.

Sigue leyendo:

• Antigua casa de verano de Brad Pitt y Angelina Jolie fue demolida

• Jennifer Lawrence vendió su mansión en Beverly Hills por $11 millones de dólares

• Bill Cosby pone en venta otra de sus propiedades en Nueva York