Austin Butler es el comprador de la casa de Brad Pitt en Los Feliz

Brad Pitt ha tenido un año movido en el sector de bienes raíces, pues ha comprado y vendido residencias, al mismo tiempo que se hacía noticia que su propiedad en Los Feliz era asaltada.

Poco después del robo, se informó que la mansión había sido vendida, aunque ahora ‘TMZ’ asegura que la venta se cerró apenas el viernes 12 de septiembre. ¿La sorpresa? El comprador ha sido el también actor Austin Butler, conocido por protagonizar ‘Elvis’ (2022).

La venta de la propiedad se habría cerrado por $5.2 millones de dólares, $300,000 dólares menos de lo que Pitt pagó por el sitio en 2023. En su momento se dijo que el actor ganador del Oscar quería venderla desde antes de que fuera robada.

Por los momentos no se tiene certeza sobre cuál será el uso que le dará Butler a la casa de 2,092 pies cuadrados distribuidos en tres habitaciones, un baño completos, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La compra de esta propiedad se cerró pocos meses después de que Butler estrenara ‘Eddington’, película de comedia negra y wéstern en la que comparte protagonismo con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone.

Además de la casa principal, el actor de 34 años también podrá disfrutar de terraza, comedor, piscina, área de spa y otros espacios ideales para compartir con familiares o amigos.

No se tiene acceso a muchas fotos de la residencia, pues toda la negociación se hizo fuera del mercado de bienes raíces.

Pitt también acaba de comprar una mansión en Hollywood Hills, California, por $12 millones de dólares. Su objetivo era conseguir una propiedad que se proporcionara privacidad y seguridad.

Sigue leyendo:

• Antigua casa de verano de Brad Pitt y Angelina Jolie fue demolida

• Arrestaron a las personas que asaltaron la casa de Brad Pitt en Los Feliz

• Aseguran que Brad Pitt contrató un equipo de seguridad para su mansión