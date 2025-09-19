Piden $24.9 millones de dólares por antiguo rancho de Steve McQueen

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un rancho en Hailey, Idaho, que durante una época perteneció al actor Steve McQueen. La residencia está disponible por $24.9 millones de dólares.

Durante su carrera como actor, McQueen tuvo una cartera de bienes raíces y una colección de vehículos envidiable. No se tiene claro durante cuantos años le perteneció la propiedad, pero sí es cierto que su relación con él es el mayor atractivo en el mercado.

En el listado, disponible en la página web de Fox Estates, se dice que ‘Rocking B Ranch’ es una “impresionante finca histórica de casi 260 acres, enclavada junto al tranquilo río East Fork. Diseñada magistralmente por Janet Jarvis, la propiedad cuenta con una sofisticada casa”.

La casa principal tiene una extensión de 5,187 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, dos medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, además de la casa principal, se menciona “un lujoso establo ecuestre, estanques con abundantes animales, exuberantes pastos, arboledas de álamos maduros, abundante fauna y una privacidad inigualable: un auténtico santuario de montaña”.

Aunque la propiedad se construyó hace años, sus recientes reformas logran que el sitio se mantenga actualizado, cumpliendo con las necesidades de ahora y con el estilo.

Además, sus nuevos propietarios podrán disfrutar de largas caminatas por las áreas verdes, pues ofrece un gran terreno con espacios ideales para disfrutar al aire libre. “‘Rocking B Ranch’ ofrece una rara combinación de aislamiento, lujo eterno y auténtica elegancia de montaña, creando un santuario incomparable para el comprador sofisticado”, dice el listado.

