Jorge Ramos habla sobre su miedo al ver a su hija en zonas de conflicto

Jorge Ramos y su hija mayor, Paola, anunciaron recientemente el estreno del pódcast “The Moment” y ya compartieron la primera entrevista, que resalta los miedos y angustias de ambos. El periodista de origen mexicano le contó a ella una de las cosas que le generaron mayor dolor y que siempre lo mantenían incómodo, y era cuando se tenía que ir a una guerra. Sin duda alguna, para él era una de las cosas que más le preocupaban.

“A ver, te lo digo rápido. Una de las cosas que más me duelen y me mortifican es que cada vez que me iba a una guerra y hablaba contigo y con Nicolás, y ahora con Carlota, para ustedes era como una despedida, y yo no me daba cuenta de eso. Para ustedes era pensar que quizás era la última vez que íbamos a hablar. Y entonces, eso siempre fue difícil, ¿no?”, le dijo a Paola.

Ramos le contó a su hija que una de las cosas que más temor le ha causado fue cuando ella tomó su maleta para irse sola a Cuba, y no conforme con ello, se puso a realizar trabajo periodístico desde el lugar, y él estaba consciente de los riesgos que se corren haciendo este tipo de labores. Además, el motivo de su viaje también fue que tanto el abuelo de ella como su madre nacieron allá, así que aprovechó para transmitir los más duros episodios de aquel momento.

“Una de las cosas que más me asustó fue cuando te fuiste sola a Cuba con un celular y estuviste reportando ahí, con, yo creo, un peligro gigantesco, no solo por tu abuelo y por tu madre”, reveló Jorge.

Pero ahí no terminó todo, porque el temor del periodista incrementó cuando Paola decidió irse a la selva del Darién, que tiene tantas historias de desapariciones y hasta de fallecimientos. Sin importar cuál fuese la historia, Jorge siempre estaba preocupado.

“Y luego cruzaste una parte del Darién… Yo sé que no coincide con lo que yo he hecho como periodista, que me ha tocado cubrir siete guerras y varios lugares de conflicto, porque yo sé lo que es como periodista, pero cada vez que tú te ibas, yo estaba aterrado”, le dijo.

