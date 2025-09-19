Lionel Messi avanza en su camino para conquistar el MVP de la MLS

El cierre de temporada de la Major League Soccer (MLS) promete grandes emociones por el alto nivel competitivo que se está reflejando en la competencia, especialmente para el Inter Miami y Lionel Messi, quienes siguen luchando por lograr el pase a los playoffs.

Con solo siete compromisos por disputar, el club de Fort Lauderdale no solo busca sellar su clasificación a los playoffs en la cima de la Conferencia Este, sino también volver a levantar la Supporters’ Shield para demostrar el crecimiento que tienen con tan poco tiempo de creación en el balompié de los Estados Unidos.

La reciente victoria frente a Seattle Sounders fue un paso fundamental para mantener vivas esas aspiraciones. En ese encuentro, el astro argentino y campeón del Mundial de Qatar 2022 volvió a ser decisivo tras marcar un gol y brindar una asistencia que permitieron sumar tres puntos más.

Con esas acciones Lionel Messi alcanzó la impresionante marca de los 20 goles y 9 asistencias en un total de 21 compromisos de la actual campaña, números que reafirman su papel de líder absoluto en el equipo y como firme candidato a revalidar su título como MVP.

Messi y el camino hacia el MVP

Más allá del desempeño colectivo, el argentino tiene un reto personal enorme; con siete duelos todavía en agenda, está en condiciones de ampliar sus registros y postularse con más fuerza al premio Landon Donovan al MVP de la temporada y convertirse así en el primer jugador en toda la historia en alcanzar esta hazaña por segundo año consecutivo.

Inter Miami forward Lionel Messi controls the ball during the second half of an MLS soccer match against the Seattle Sounders, Tuesday, Sept. 16, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Messi viene de conquistar este reconocimiento en la edición anterior tras dominar las votaciones con más del 40, 43 y 31% de los votos entre jugadores, medios y equipos, por lo que no sería extraño que vuelva a quedarse con números similares ante las cifras que acumula actualmente.

A pesar de este gran dominio el campeón mundial no tiene un camino sencillo debido a que existen otros firmes candidatos para este premio como Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (Cincinnati), Martín Ojeda (Orlando City) o Sam Surridge (Nashville), quienes también son figuras en sus respectivas instituciones deportivas.

Actualmente Messi se encuentra en medio de la mirada del mundo deportivo ante la posibilidad de verlo participar en el Mundial de la FIFA de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, esto después de liderar a la selección de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas con un total de ocho goles en 17 partidos.

Sigue leyendo:

–Mateusz Bogusz podría dejar Cruz Azul para poner rumbo a Europa

–Abel Sánchez se rinde ante el trabajo de Terence Crawford

–Raúl Asencio, defensa del Real Madrid irá a juicio por difundir videos sexuales en España