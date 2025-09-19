Mateusz Bogusz podría dejar Cruz Azul para poner rumbo a Europa

Desde su llegada a la Máquina de Cruz Azul, una de las apuestas más grandes de Iván Alonso fue la contratación de Mateusz Bogusz, quien había ganado reconocimiento en la Major League Soccer (MLS) como una de las estrellas más destacadas del Los Ángeles FC. Aunque la operación estuvo a punto de caer debido a la salida de Martín Anselmi, el volante polaco decidió mantenerse firme en su decisión y llegó a La Noria.

Al principio Bogusz mostró grandes señales de talento en sus primeros partidos como cementero; pero fue perdiendo poco a poco la intensidad en sus actuaciones y esto lo relegó al banquillo.

Con la llegada de Nicolás Larcamón al club, el jugador polaco se ha convertido en una pieza de recambio que tiene muy poca actividad en el terreno de juego, por lo que su posible salida de la institución es algo que cada vez toma mucha más fuerza. Los problemas derivados de la regla de menores, sumados al protagonismo de jugadores como José Paradela y Nacho Rivero, han reducido considerablemente las opciones de Bogusz.

A medida que se acerca la fecha para el Mundial de 2026, el polaco se encuentra en la búsqueda de un mayor protagonismo para poder ser convocado con su selección y es por esto que estaría buscando un nuevo club.

Pachuca, Hidalgo, 13 de septiembre de 2025. Mateusz Bogusz y Sergio Barreto, durante el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Tuzos del Pachuca y la Máquina Celeste del Cruz Azul, realizado en el estadio Hidalgo. Foto: Imago7/ Alexis Chavez

De acuerdo con la información suministrada por el periodista experto en el mercado de transferencias internacionales, Ekrem Konur, un club alemán estaría preparando una oferta cercana a los $13 millones de dólares por el jugador de 23 años. La cifra resulta positiva debido a que supera los $10 millones de dólares pagados por los celestes a principios de este 2025 por su fichaje.

“Uno de los nombres más prometedores que están despuntando en Europa. Permanezcan atentos: esto se está calentando”, publicó Konur en sus redes sociales. Aunque Bogusz aún tiene la oportunidad de mejorar su rendimiento en la Liga MX, una oferta como esta podría acelerar su salida del club.

En cuanto a su rol en el equipo, Larcamón le dio la titularidad a Bogusz al inicio de la temporada, donde comenzó a generar una buena conexión con José Paradela. Sin embargo, con el paso del tiempo, el europeo fue perdiendo su puesto, ya que el técnico argentino buscaba mayor solidez en el conjunto.

Ciudad de México, 16 de agosto de 2025. Mateusz Bogusz y Aldo López, durante el partido correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y los Guerreros de Santos Laguna, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Alexis Chavez

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, en el Podcast de La Máquina, Larcamón ve potencial en el polaco, pero hay factores que lo limitan y eso es lo que ha generado que pase más tiempo en el banquillo.

“Yo creería que sí le gusta a Larcamón. Quisiera meterle un poco más, pero la misma regla de menor yo creo que ha perjudicado mucho al polaco, que no se compara con Paradela en cuanto a efectividad,” comentó el periodista.

Actualmente la Máquina de Cruz Azul se ubica en la segunda posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de 20 puntos acumulados producto de seis triunfos y dos empates, estando apenas una unidad por debajo de Rayados de Monterrey.

