Abel Sánchez se rinde ante el trabajo de Terence Crawford

El reconocido entrenador de boxeo Abel Sánchez, recordado por ser el encargado de impulsar la carrera de Gennady Golovkin, analizó el rendimiento mostrado por el estadounidense Terence Crawford contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en pasado 13 de septiembre en Las Vegas para poder arrebatarle su título de campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una entrevista ofrecida para Fighthub TV, donde consideró que tanto el trabajo de Terence como el plan de pelea armado por su entrenador Bomac McIntyre fue bastante positivo y bien estudiado contra su rival; esto fue determinante para poder romper el ritmo de trabajo del tapatío ya así poder mantenerlo limitado durante los 12 rounds del duelo.

“Pensé que Terrence tenía un gran plan de pelea. Bomac (McIntyre) armó algo que pocas personas esperaban, incluido yo mismo. Las puntuaciones fueron justo lo contrario de lo que pensaba que iban a ser, Terrence se vio genial”, expresó.

Sánchez también aplaudió que Crawford pudo cumplir con todos sus objetivos de llegar de una manera impresionante hasta las 168 libras para poder enfrentarse al Canelo Álvarez sin la desventaja del peso y con esto lograr colocar su registro en 42 victorias (31 por la vía del nocaut) y cero derrotas.

“Armaron un plan que mantuvo a Canelo un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás todo el tiempo. Cuando haces eso contra un gran peleador como Terrence, te lo hará pagar. Va a capitalizar eso, mantenerte fuera de tu ritmo, impedir que logres algo y él pudo mantenerlo durante 12 rounds, lo cual me sorprendió muchísimo”, concluyó el entrenador en sus declaraciones.

Durante este enfrentamiento disputado en la ciudad de Las Vegas el peleador norteamericano lanzó un total de 534 golpes, lanzando 216 más de los que dio el Canelo; asimismo conectó 115 golpes limpios frente a 99 del mexicano, según la información suministrada por CompuBox. Los datos demuestran también el empuje mostrado por el peleador en su búsqueda de derrotar al azteca para convertirse en el nuevo campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

Análisis de Erik Morales

Erik ‘Terrible’ Morales se pronunció recientemente sobre este enfrentamiento en una entrevista ofrecida para Un Round Más, donde elogió la técnica y capacidades físicas del norteamericano para poder tener el completo control del encuentro ante el tapatío.

“Fue una gran sorpresa en cuanto a la capacidad del peso, porque sorpresa como técnica, pues la verdad es que muchos compañeros platicábamos que Crawford era un gran peleador técnico y hablamos constantemente del peso, de que un buen peso chico no le puede ganar a un gran peso grande. Sin embargo, nos olvidamos de la técnica y un gran técnico, un gran golpeador no le puede ganar a un técnico”, expresó el Terrible en sus declaraciones.

“Más allá de que lo llevara a la escuela, (Crawford) le dejó en claro que lo tienen bien visto, tienen el antídoto bien definido para ganar una pelea. La pelea pasada fue el mismo son, en esta pelea pasó lo mismo: le adivinaron los golpes, destacó el peleador. Peleadores habilidosos que son técnicos lo alcanzan a leer rápidamente qué golpe viene, con mucha facilidad le paran los golpes y lo contragolpean, prácticamente Canelo quedó expuesto, ya que quiso usar el boxeo solamente de poder y prácticamente no fue suficiente”, concluyó.

