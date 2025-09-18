Antigua casa de verano de Brad Pitt y Angelina Jolie fue demolida

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces, una casa en los Hamptons, Nueva York, que fue el destino de verano para Angelina Jolie y Brad Pitt durante un año.

La propiedad ocupa un lote de 2.2 acres, pero la casa que ahora está en el terreno no es la misma que conoció la pareja en 2006. La mansión recién construida en los Hamptons está disponible por $35 millones de dólares.

La casa en la que hospedaron Jolie y Pitt había sido construida en 1995, pero sus actuales propietarios decidieron demolerla y desarrollar un nuevo proyecto. La decisión de demolerla la tomaron luego de intentar venderla en $14.45 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de The Corcoran Group, se describe una residencia de “estilo resort de lujo”. El diseño de la casa estuvo a cargo del arquitecto Martin Architects y ejecutada por la constructora Koral Brothers Builders.

La casa principal tiene una extensión de 8,510 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con ocho dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado, bodega de vinos y otras comodidades.

En el listado, se resalta: “Al ingresar al dramático vestíbulo que se abre a una sala de estar con una pared de vidrio que da a la piscina, el jardín, el gran césped y la cancha de tenis”.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para dos vehículos y una casa de piscina. También extensas áreas verdes ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

