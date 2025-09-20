Florinda Meza recuerda su primer beso con Chespirito: ‘Ese momento cambió mi vida’

Florinda Meza, actriz mexicana, fue invitada al programa Hoy Día, de la cadena de televisión Telemundo, para hablar de su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y también algunos proyectos que tiene a futuro.

En una conversación con Carlos Calderón, dijo: “Yo creo que el momento que cambió mi vida fue cuando por primera vez nos dimos un beso. Los besos son como las estampillas, unas pegan, otras no, pero esa estampilla era de alto valor porque pegó seriamente”.

Explicó que la primera vez que se besaron fue en Santiago de Chile.

El conductor de TV le preguntó si fue un momento espontáneo y ella confirmó: “No, planeado no fue, fue tan espontáneo que al día siguiente quería dar marcha atrás”.

Florinda Meza visita el programa Hoy Día

La intérprete de Doña Florinda consideró que esto fue lo mejor de todo, pues fue bastante inesperado.

“El amor es una decisión, pero hay personas que puedes amar por decisión y vas cada día haciendo el esfuerzo y tolerando, pero es muy distinto cuando llega como un vendaval y te envuelve y no te puedes salir de ese tornado”, reflexionó.

La visita de la actriz mexicana al show matutino de Telemundo sirvió también para hablar del documental que estrenarán basado en su vida.

“Yo no lo preparé ni soy la productora. Es un chico muy inteligente, talentoso, pero sobre todo, lo que más se necesita en esta producción, muy entusiasta y tenaz. Hace cinco años me hizo la primera entrevista, dos años después otra parte, conforme tenía dinero porque ni siquiera vivía en la Ciudad de México”, dijo la artista.

Además, aseguró que no será un material “destructivo”, como asegura fue la serie de Chespirito: sin querer queriendo, en el que su imagen ha quedado mal vista.

