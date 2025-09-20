Jazz Chisholm se une a la élite y logra el 30-30 con los Yankees

El béisbol moderno exige una combinación de poder y velocidad, y pocos jugadores logran dominar ambas facetas a la vez. Jazz Chisholm Jr. ha demostrado ser una rara excepción.

En un impresionante despliegue de talento, el jardinero de los Yankees consiguió el ansiado “30-30”, un logro que confirma su estatus como uno de los atletas más dinámicos de las Grandes Ligas.

El hito, alcanzado el viernes 19 de septiembre, no solo es notable por sí mismo, sino que adquiere una dimensión histórica por el escudo que lleva en su pecho.

Y es que a pesar de que los Yankees son una de las franquicias más antiguas y exitosas del deporte, el club cuenta con muy pocos nombres que han logrado esta combinación de poder y velocidad en una sola campaña.

Un club de tres miembros

Antes de la llegada de Chisholm Jr., solo dos jugadores habían conseguido el 30-30 en la historia de los Yankees:

Bobby Bonds fue el primero en conseguirlo, logrando la hazaña en la temporada de 1975.

Alfonso Soriano es el único jugador en haberlo logrado en múltiples ocasiones, alcanzándolo en las temporadas de 2002 y 2003.

La inclusión de Jazz Chisholm en esta lista de leyendas del bateo demuestra su impacto inmediato en la ofensiva de los Bombarderos del Bronx. A pesar de los desafíos de la temporada, su rendimiento ha sido un punto brillante para el equipo. Fuentes.

