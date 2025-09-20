Maribel Guardia revela su infancia dolorosa y cómo superó el abuso

La actriz de raíces costarricenses Maribel Guardia compartió una postal en la red social de la camarita que significa mucho más de lo que algunos de sus seguidores creen, ya que en el post sale ella y una niña que representa su infancia. Por ello, durante el relato de su historia, manifestó que cuando tan solo tenía 5 años fue víctima de abuso.

No conforme con el oscuro episodio que le tocó atravesar cuando era pequeña, 4 años más tarde enfrentó la dura partida física de su progenitora: “En mis brazos sostengo a la niña que fui… la que soñaba, la que lloraba en silencio cuando perdiste a mamá a los 9 años, la que aprendió a ser fuerte a pesar de que abusaron de ti a los 5 años”.

Guardia aprovechó para mencionarse a sí misma que, a pesar de las adversidades, todo tuvo un porqué y hoy agradece por lo que ha aprendido y lo que ha logrado a lo largo de su vida, incluso pese a las dificultades que ha tenido que atravesar para seguir adelante. Por ello, destacó que varias veces logró salir airoso de momentos muy complejos y hoy, después de 3 años, mantiene presente a su hijo en el corazón tras su fallecimiento.

“Hoy quiero decirte que valió la pena. La niña que fuiste se convirtió en una mujer que canta, que actúa, que ama con todo el corazón y que no se ha rendido ni en los momentos más oscuros. Tú sobreviviste a la pérdida, al dolor, a las injusticias, y aun así sigues creyendo en el amor y en la vida. Y tienes tatuado en el corazón a Julián, tu amor eterno e inolvidable”, escribió en Instagram.

Antes de finalizar su corto y emotivo comunicado, detalló que se felicita por todo lo que enfrentó y logró y, como bien conocen sus seguidores, ella es fiel creyente en Dios y no perdió la oportunidad para destacar todo lo que su fe ha hecho para que ella siga adelante en cada paso.

“Lo lograste, pequeña. Dios y la Virgen te ayudaron. Sobreviviste, creciste y floreciste. Todo lo que eres me sostiene, todo lo que fui me acompaña.” Gracias a @kris.lb por el trend”, detalló.

Sigue leyendo:

· Maribel Guardia habla sobre el bullying que sufre Ángela Aguilar

· Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa

· Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa: “Que se la quede Maribel (Guardia)”