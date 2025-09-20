Marimar Vega comparte emotivo adiós a su primer hogar en Los Ángeles

Marimar Vega compartió un emotivo video donde mostró una gran cantidad de fotos y videos de momentos especiales que vivió en su casa ubicada en Los Ángeles. Sin embargo, no estuvo ahí por más de un año debido a que tuvo que mudarse. Además, explicó que fue el primer hogar que tuvo con su esposo, el fotógrafo Jerónimo Rodríguez.

La actriz de destacadas telenovelas mexicanas y series transmitidas en Netflix mencionó que fue el lugar donde ella y su esposo comenzaron a escribir su historia y también pasaron su primera Navidad juntos al lado de su mascota, que sin duda se ha convertido en una pieza fundamental de la relación. Por ello, destacaron el jardín donde pasaron los mejores momentos al lado de ese integrante de la familia.

“Ayer se cerró un ciclo muy especial; un lugar donde Jero y yo empezamos nuestra historia, vivimos por primera vez, celebramos nuestra primera Navidad juntos, Chata tuvo su primer jardín y nació la semilla de El Rincón”, escribió en el post de Instagram.

Para Vega, ese lugar sin duda se convirtió en un sueño para los dos y siempre formará parte de la historia de los esposos. Por ello, no pudo evitar contenerse y escribió un mensaje agradeciendo por todos los momentos que vivieron ahí y dando paso a las nuevas oportunidades que se le presentan, siendo esta la razón por la cual tienen que abandonar su primer hogar.

“Ese hogar fue un sueño hecho realidad y siempre será parte de nuestra historia. Hoy lo despido con gratitud, porque los recuerdos se quedan y la vida nos abre nuevos caminos. Gracias, LA, por tantas primeras veces y memorias hermosas”, finalizó escribiendo en la publicación.

Sin embargo, en el pasado, su ex Horacio Pancheri llegó a mencionar que ellos tenían planes cuando estaban en México de vivir en Los Ángeles, lo que fue una gran sorpresa para algunos fanáticos, que vieron que ella seguía haciendo su vida sentimental, pero con otra persona, en la misma ciudad donde ella quería compartir con el actor a quien dejó, porque presuntamente no quería tener nada con nadie, y a los pocos meses ya estaba contrayendo matrimonio.

Sigue leyendo:

· Marimar Vega asegura que su relación con Horacio Pancheri fue “muy fea”

· Horacio Pancheri revela detalles sobre su dolorosa ruptura con Marimar Vega

· Marimar Vega analiza la presión social sobre no querer ser mamá a los 41 años