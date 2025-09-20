Ximena Duque revela cómo superó sus inseguridades por amor

Ximena Duque sostuvo una conversación con Adriana Gallardo en su pódcast “Chingonamente”, donde aprovechó para hablar de lo que significan los sentimientos y cómo ella enfrenta la vida, dando a conocer así un aspecto que pocas personas conocían de ella. Para sorpresa de muchos de sus seguidores, fue saber que la colombiana llegó a una etapa de su vida donde las inconformidades y la incertidumbre que permanecieron en su vida hicieron que se presentaran muchas fallas.

Entre ellas, se vieron gravemente afectadas su relaciones sentimentales porque no solo se veía perjudicada a ella, sino también su entorno: “Yo te puedo decir que fui una mujer supremamente insegura, tan insegura que antes de mi esposo, mis relaciones fallaron, precisamente por esa inseguridad que yo tenía“.

La actriz y empresaria mencionó que la desconfianza se apoderó de ella con el tiempo, y dicha emoción, con el transcurrir de los años, logró mejorar gracias a la experiencia que a sus 40 años ha logrado obtener. Al darse cuenta de que existía un problema interno, se dio la tarea de trabajar y mejorar en ese aspecto que sabía que no le iba a traer nada productivo.

“Era muy celosa, pero hoy en día, con los años, con la madurez que los años te traen, la experiencia, me di cuenta de que no era culpa mía; era cuestión de entender que tenía que trabajar en mí y que no tenía por qué estar insegura. Todo lo contrario, tenía una luz interior maravillosa que de pronto la gente veía y yo no la veía, y era cuestión, o fue cuestión, de descubrirla”, mencionó.

Sin embargo, no será hasta el 25 de septiembre cuando puedan disfrutar de este nuevo capítulo, donde Ximena dará a conocer de una forma más sensible y humana varios aspectos que pocas personas conocen de ella. Por ello, a través de las redes sociales de Adriana Gallardo, dieron un abrebocas de lo que tienen preparado en esta entrevista.

“@ximenaduque nos compartió cómo ella transformó sus inseguridades con el tiempo, y ese mismo poder está dentro de ti. Empieza hablándote con amor, reconociendo tus logros y rodeándote de mujeres que te impulsen. Porque juntas, mis chingonas, podemos convertir la inseguridad en fortaleza”, escribieron en el post.

