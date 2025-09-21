AMB despoja de cinturón a Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

El estadounidense Terence Crawford perdió este domingo a manos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el cinturón que lo acredita como campeón de peso superwélter luego de tomar la decisión de permanecer en la categoría en la que peleó y ganó ante Canelo Álvarez.

En un comunicado emitido por el AMB, la organización destacó que Crawford permanecerá como el campeón del peso supermediano (168 libras) pero el título que había conquistado durante su pasaje en el peso superwélter (154 libras) pasaría a manos del campeón interino que ahora pasa a ser el oficial.

Se trata de Abass Baraou, quien seguía en la lista de 154 libras a Crawford y con el que se hubiese visto en la necesidad de pelear para defender el cinturón. Sin embargo, Bud prefirió permanecer en la categoría superior.

“Terence Crawford se mantendrá como el súper campeón de peso supermediano de la World Boxing Association (WBA) tras su reciente victoria frente a Saúl Álvarez. El estadounidense había obtenido el título de las 154 libras en agosto del año pasado tras vencer a Israil Madrimov. Posteriormente, se le concedió un permiso para subir de división a medirse con Álvarez”, dijo al respecto el AMB.

Esto indica que Crawford, a sus 37 años, si decide continuar su pasaje en el boxeo y evitar el retiro deberá continuar y pelear bajo las libras del peso supermediano.

Adicionalmente confirmaron a Baraou como el nuevo monarca del peso superwélter.

“Mientras que la división superwelter ahora quedará con Abass Baraou como único campeón, según decisión del comité de campeonatos del organismo. Baraou, anteriormente interino, es el único monarca del superwélter”, añadió.

Resta por saber si Terence Crawford planificará defender sus cinturones obtenidos, ya sea en una revancha ante el propio Canelo Álvarez o algún otro boxeador, u optará por colgar los guantes y cerrar una carrera invicta en 42 peleas.

