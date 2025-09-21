Arrestan a sujeto por violar a joven en una banca de un parque de El Bronx

Las autoridades detuvieron a un hombre que, de acuerdo aseguran, violó a una joven de 19 años en una banca de El Bronx dos días antes.

Identificado como Xavier Chapman, de 30 años, fue acusado de violación, abuso sexual y acoso por agredir sexualmente a la mujer, quien estaba sentada en una banca cerca de Park Ave. y E. 183rrd St. en Belmont la madrugada del miércoles, cerca de las 3:00 de la madrugada, informaron los funcionarios.

Chapman se fugó tras el hecho, en dirección este por la 183rd St.

La víctima se negó a recibir atención médica en el lugar.

El NYPD publicó imágenes de vigilancia del miércoles en la madrugada, con la esperanza de que alguien reconociera al sujeto, quien fue visto por última vez vestido con una sudadera negra, pantalones deportivos negros y zapatos negros.

El sospechoso reside a solo dos cuadras de donde se le acusa de violación. Fue arrestado anteriormente en el mes de abril por lascivia.

Su comparecencia en la Corte Penal de El Bronx estaba pendiente, informó Daily News.

El crimen se produjo poco después de otra violación callejera en El Bronx el martes, cuando una mujer de 33 años fue acosada sexualmente en la acera por un exconvicto llamado Romeo y, tras abusar de ella sexualmente, le dio su número de celular, una pista que condujo a su detención.

El asaltante, cuyo nombre es Nicholas DeJesus, de 33 años, fue acusado de violación, abuso sexual, agresión y acoso, de acuerdo con lo que informó la policía.

Presuntamente, se acercó a la mujer por la espalda a las 5:45 de la madrugada, cerca de Kingsbridge Stop & Stop en Broadway, cerca de la calle 234 oeste, le bajo los pantalones cortos y la violó, dijo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

“Dámelo”, le exigió la víctima a la policía mientras la agarraba por el cuello, “o te mato”.

Su comparecencia sigue pendiente.

En lo que va de 2025, los incidentes de abuso sexual han ido subiendo en El Bronx, aumentando un 33.2% con un total de 397 incidentes de violación en comparación con 2024, donde hubo un total de 298 incidentes de abuso, de acuerdo con las estadísticas de delitos del NYPD.

