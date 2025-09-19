Mujer fue abusada en plena calle de Nueva York; sospechoso le dio su número de celular para “seguir en contacto”

Una mujer de 33 años fue violada de madrugada en una calle en El Bronx al parecer por un ex convicto que se hacía llamar Romeo y que además le dio su número de celular, una pista que condujo a su arresto, informó la policía de Nueva York.

El presunto atacante, cuyo verdadero nombre es Nicholas DeJesús (33) fue acusado de violación, abuso sexual, agresión y acoso. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la denuncia, el abusador sexual se acercó por detrás de la víctima, la agarró por el cuello y amenazó con matarla a las 5:45 a.m. del martes en las adyacencias del “Kingsbridge Stop & Shop” en Broadway, cerca de West 234th St.

Luego le bajó los pantalones cortos y la violó. Después caminó con ella hacia el sur por Broadway. En ese momento supuestamente le dijo que quería tener sexo con ella de nuevo y le dio parte de su propia ropa y su número de teléfono, pero ella corrió hacia un Dunkin’ cercano y él huyó por West 230th St., según la policía.

Un empleado de Dunkin’ llamó al 911. La víctima fue atendida en un hospital por numerosos cortes y abrasiones en los labios, la mejilla y la espalda, detalló Daily News.

La mujer le dio a la policía la ropa que el atacante, un desconocido para ella, le había entregado. Esas prendas están siendo procesadas para obtener pruebas de ADN. Al revisar el número de celular que le dio apareció en una citación de calidad de vida emitida al sospechoso el 6 de septiembre, según la policía. Ello permitió a NYPD localizar a DeJesús en su residencia de El Bronx, 5 millas (8 kilómetros) al norte de la escena del crimen.

Según los registros, DeJesús había sido puesto en libertad condicional el 25 de julio tras cumplir más de 11 años de prisión por una condena por robo en Queens.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

La semana pasada Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). También este mes una joven de 25 años denunció que fue abusada sexualmente y robada por un hombre armado con un cuchillo en un hotel en El Bronx (NYC).

El mes pasado Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una adolescente que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

En otro caso similar, en julio Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

En marzo una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan. Previamente un hispano “súper” en un edificio en Midtown fue sentenciado por abusar y torturar durante años a una madre a la que había contratado para labores de limpieza.

En junio de 2024 una niña de 13 años fue abusada mientras jugaba fútbol en el Kissena Park de Queens. Un hispano de 25 años fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen. En abril de ese año una mujer fue violada dentro de su edificio en el elegante vecindario SoHo de Manhattan (NYC) por un hombre que pasó junto a ella en las escaleras.

En 2024 una valiente quinceañera luchó para no ser abusada en un parque en El Bronx. También el año pasado una joven de 19 años fue agredida sexualmente mientras caminaba cerca de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, en una elegante zona del Upper East Side de Manhattan.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

