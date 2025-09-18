Dueño de la propiedad que inspiró ‘la casita’ demandó a Bad Bunny y exige $1 millón de dólares

Esta semana Bad Bunny se prepara para ‘No me quiero ir de aquí: Una Más’, el show extra que ha anunciado de su residencia en Puerto Rico. Pero al mismo tiempo ha sido demandado por un hombre de 84 años, quien alega que fue engañado por el cantante y su equipo.

La persona que presentó la demanda fue identificada como Román Carrasco, quien está siendo representado por el abogado Juan R. Dávila. Carrasco es el dueño de la casa en Puerto Rico que sirvió de set de grabación para el cortometraje ‘Debí Tirar Más Fotos’. El equipo de Bad Bunny también usó esa propiedad como inspiración para ‘la casita’, la cual fue una de las protagonistas en los 30 shows de la residencia en la isla.

Medios de comunicación han tenido acceso a la demanda y en ella se puede leer: “La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general. Por el contrario, Don Román es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas que no ocurrían previo a la publicación del video mencionado”.

Exigen una compensación económica de al menos $1 millón de dólares por “daños emocionales y angustias mentales”, la invalidez de los contratos y el pago de los gastos judiciales. Además de a Bad Bunny, la demanda ha sido presentada contra Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

“De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román, no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer pues no posee tal habilidad”, explica la demanda. Al mismo tiempo, aseguran que “no busca dañar a Bad Bunny ni a las compañías, sino una compensación justa”.

Además, se dice que ahora su propiedad se ha convertido es una especie de punto turístico de la isla, por lo que tiene que recibir diariamente a fanáticos de la estrella pop.

