Barcelona venció 3-0 al Getafe con doblete de Ferran Torres y sigue invicto en LaLiga

El Barcelona confirmó su buen momento en LaLiga EA Sports y sumó su tercera victoria consecutiva sin Lamine Yamal, al imponerse con autoridad por 3-0 al Getafe en el Estadio Johan Cruyff.

Ferran Torres, con un doblete en la primera parte, y Dani Olmo, en el complemento, firmaron los goles de un triunfo que mantiene a los azulgranas invictos con 13 de 15 puntos posibles.

Las fuertes lluvias en Barcelona no impidieron que se disputara un duelo en el que los de Hansi Flick dominaron desde el inicio. El técnico sorprendió con la suplencia de Marcus Rashford, pero la apuesta por Ferran resultó decisiva. El atacante valenciano abrió el marcador al minuto 15 tras una jugada colectiva en la que participaron Raphinha y Olmo. Media hora después, firmó el 2-0 con un remate ajustado que batió a David Soria.

El Getafe, fiel al planteamiento físico de José Bordalás, acumuló amarillas y trató de cortar el ritmo, aunque sin inquietar a Joan García. En el segundo tiempo, los cambios azulones dieron algo de aire y generaron peligro con intentos de Javi Muñoz y Domingos Duarte, pero el Barça sentenció en el 62’, cuando Rashford asistió a Dani Olmo para el 3-0 definitivo.

Con el partido controlado, Flick movió el banquillo y dio descanso a un Pedri aplaudido como líder del equipo. El Barcelona cerró así una semana perfecta, tras golear al Valencia (6-0) y vencer al Newcastle en Champions (1-2), demostrando que también puede competir sin Yamal, que este lunes será protagonista en la gala del Balón de Oro en París.

