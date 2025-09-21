Cardi B se sincera sobre sus experiencias de parto pasadas: “Me desgarré”

La rapera Cardi B habló sobre sus experiencias al dar a luz a sus tres primeros hijos y lo difícil que fue para ella varios de esos partos. La ganadora del Grammy está embarazada del su novio, el jugador de la NFL Steffon Diggs, con quien comenzó a salir después de su tormentosa ruptura con el rapero Offset, padre de sus tres primeros hijos.

Cardi B participó en el episodio del viernes 19 de septiembre del pódcast “The Breakfast Club” y confesó lo mal que la pasó con algunos de sus partos pasados. “Mi segundo bebé, él era demasiado grande, me partió”, dijo Cardi en la conversación.

Asimismo comentó que cuando nació su primogénito sufrió un desgarro vaginal durante el parto por lo que requirió sutura. Estos desgarros son comunes en los partos y se debe a muchas razones, como el tamaño del bebé.

La presentadora Jess Hilarious se mostró sorprendida y lamentó que Cardi B haya vivido esa situación. “¿Cómo hacías para orinar?. Dios mío, Cardi, dame la mano. Lo siento mucho”.

Cardi B aseguró que sus experiencias de parto pasadas le servirán para el nacimiento de su cuarto hijo. “Fue difícil”, admitió Cardi. “Pero eso es lo que digo: ahora las cosas son un poco diferentes y tengo más experiencia. Por ejemplo, el tercero fue tan fácil, así que espero que este también lo sea, en el nombre del Señor. Por eso pienso: ‘Lo hice el año pasado. Puedo hacerlo [de nuevo]’”.

Cardi B dio a luz en septiembre de 2024 a su tercer hijo con Offset, cuando ya estaba separada de Offset. Ambos raperos son padres de Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses. En mayo de este año confirmó su relación con Diggs y el 17 de septiembre, Cardi B confirmó que está esperando su primer bebé con el jugador de la NFL.

“Voy a tener un bebé con mi novio. De verdad estoy muy… emocionada. Estoy feliz”, continuó. “Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, me siento muy poderosa porque hago todo este trabajo, pero al mismo tiempo estoy creando un bebé”, dijo la rapera durante su entrevista con Gayle King para CBS Mornings.

