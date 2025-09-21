Muere empresario argentino tras caer al vacío mientras escalaba una montaña en California

Un CEO de una empresa tecnológica argentina murió tras caer aproximadamente 3,000 pies mientras escalaba en el Monte Shasta, al norte de California.

La víctima, identificada como Matias Augusto Travizano, de 45 años, había logrado ascender a la cima de la montaña de 14,162 pies el 12 de septiembre. Sin embargo, en su descenso, se unió a otros dos escaladores en el sendero Clear Creek.

El cofundador y exdirector ejecutivo de la empresa GranData se desvió del camino designado junto a uno de los escaladores, terminando ambos en el empinado y helado glaciar Wintun, a unos 13,500 pies de altitud, informó The San Francisco Chronicle, que citó a la Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou.

Mientras intentaba descender de manera controlada, Travizano resbaló y cayó unos 300 pies, golpeando una roca. Testigos presenciales informaron al sheriff que el impacto lo dejó inconsciente durante diez minutos, aunque con vida. Pero cuando recuperó el conocimiento y pudo moverse, volvió a resbalarse y cayó por un borde, lo que hizo que se perdiera de vista.

Recuperación del cuerpo de Travizano

Los restos de Travizano fueron encontrados cerca de la base del glaciar, a 10,200 pies, por la unidad de helicópteros de la Patrulla de Carreteras de California. La oficina del sheriff advirtió que, aunque el sendero Clear Creek es considerado “uno de los ‘más seguros’ de la montaña”, los escaladores pueden desorientarse con facilidad en condiciones de baja visibilidad, especialmente al descender.

“Una vez fuera del sendero, estos escaladores a menudo se adentran en zonas más peligrosas en los desagües de Ash Creek o Mud Creek, donde es más probable que ocurran accidentes”, precisó un comunicado de la oficina del sheriff.

Travizano fue un físico de formación y un reconocido empresario argentino. Su empresa, GranData, se especializa en análisis de datos y tiene su sede en San Francisco. Recientemente, había sido nombrado asesor del gobierno en Argentina por el presidente Javier Milei y había colaborado en la organización de la primera gira del político por Silicon Valley.

La presencia de Travizano en una fotografía grupal junto a Milei y el CEO de Apple, Tim Cook, durante esa visita de 2024, atestigua su prominencia.

Con información de New York Post

Sigue leyendo:

– Cancelan búsqueda de excursionista que desapareció mientras caminaba en Wyoming

– Escalador muere tras caer más de 3,000 pies desde la montaña más alta de Norteamérica

– Excursión fatal: encuentran cuerpos de neoyorquino y su hija en montaña en Maine