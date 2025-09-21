Mujer gana $150,000 en la lotería y planea donarlo todo

Lo que para muchos sería una fortuna inesperada, para Carrie Edwards se convirtió en una oportunidad de ayudar a los demás. Esta mujer de Midlothian, Virginia, ganó $150,000 dólares en la lotería y anunció que entregará la totalidad del premio a causas benéficas.

Edwards obtuvo el premio en el sorteo del Powerball del 8 de septiembre, donde acertó cuatro de los primeros cinco números y además el número Powerball.

Normalmente, esa combinación le habría dado $50,000 dólares, pero gracias a haber pagado un dólar adicional para activar la opción Power Play, sus ganancias se triplicaron.

Lo curioso es que ella confesó no ser una jugadora habitual en línea, e incluso pidió ayuda a una aplicación de inteligencia artificial en su teléfono para elegir los números.

“Le dije: ‘ChatGPT, háblame… ¿tienes números para mí?’”, relató entre risas durante la conferencia de prensa organizada por la Lotería de Virginia.

El momento en que descubrió su suerte también resultó peculiar. “Estaba en una reunión, miré mi teléfono y vi que decía: ‘Por favor, reclame sus ganancias de lotería’. Pensé que era una estafa. Yo sabía que no había ganado”, recordó.

Sin embargo, tras confirmar que era real, decidió inmediatamente lo que haría con ese dinero.

La ganadora explicó que dividirá los fondos en tres partes iguales entre organizaciones que han marcado su vida: la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), ya que su esposo falleció en 2024 por esa enfermedad; Shalom Farms, una granja comunitaria en Richmond dedicada a programas de justicia alimentaria; y la Navy-Marine Corps Relief Society, una causa que consideró cercana porque su padre fue piloto de combate y era su institución preferida.

“En cuanto esa bendición divina cayó sobre mis hombros, supe exactamente lo que debía hacer. Y sabía que tenía que entregarlo todo, porque me siento tan bendecida, y quiero que sea un ejemplo de cómo, cuando uno recibe, también puede dar a otros”, declaró.

Al finalizar, Edwards dijo que lo importante es que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan: “Es un premio inesperado y ciertamente servirá para ayudar a los más necesitados”.

