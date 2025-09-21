New York Mets cae ante Nationals por dos impactantes atrapadas de Jacob Young [Video]

La delicada posición en la que se encuentran los Mets de cara a la búsqueda de un puesto en la postemporada 2025 de las Grandes Ligas se complicó aún más este domingo cuando el jardinero de Washington Nationals, Jacob Young, evitó cualquier tipo de reacción rival en la victoria de su equipo 3-2 ante los de Queens.

Con solo medio juego de diferencia en el tercer y último comodín y necesitados de un triunfo que de respiro, los Mets intentaron por todos los medios conseguir el triunfo, pero entre un rally de tres carreras de Washington en el segundo episodio y la defensiva de Young quedaron con las manos vacías.

Primero, la joya del partido llegó al quinto episodio cuando un batazo de Brett Baty por todo el jardín central parecía que se convertiría en un extrabase.

Young en todo momento siguió la pelota y en el momento justo saltó y capturó la pelota, pero al golpearse con la grada la misma salió del guante y cayó.

Sin embargo, la reacción de Young fue patear la pelota hacia arriba sin que tocara el piso, como en un partido de fútbol, y nuevamente depositó la bola dentro del guante, en una atajada que con toda seguridad ocupará un puesto entre las 10 mejores capturas del año.

JACOB YOUNG OH MY GOODNESS! pic.twitter.com/bHaSqV0d29 — MLB (@MLB) September 21, 2025

Pero en el 9no inning Young volvió en escena para robarle lo que parecía un cuadrangular al venezolano Francisco Álvarez. De la misma manera que en el quinto episodio, el patrullero siguió la bola y esta vez solo tuvo que alzar su guante para decretar el out.

JACOB YOUNG JUST DID IT AGAIN!!! pic.twitter.com/53rnITzHas — MLB (@MLB) September 21, 2025

El detalle es que el batazo de Álvarez representaba la carrera del empate.

En anécdota se quedó el jonrón número 28 en la temporada para Francisco Lindor, que redujo la distancia en el 6to episodio.

De esta manera los Mets quedan con récord de 80-76 y de momento permanecen en el tercer y último puesto de los comodines de la Liga Nacional, igualados con Cincinnati Reds que venció 1-0 a Chicago Cubs este domingo.

