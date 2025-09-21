Osmariel Villalobos compartió video luego de anunciar que tiene cáncer 

La presentadora venezolana Osmariel Villalobos subió un video a su cuenta en Instagram en el que habló de cómo la meditación la ha ayudado a sobrellevar la situación que atraviesa luego de recibir un diagnóstico de cáncer de mama, pero en fase temprana.

En la publicación, la exparticipante de Miss Universe Latina dijo: “Ayer me realizaron dos biopsias más, una en cada seno. Estoy atravesando un proceso profundo que me invita a escucharme y a mirarme con amor. Esta meditación nace desde un lugar de gratitud hacia Dios, de presencia y de paz. No para negar el miedo, sino para abrazarlo con consciencia. No para luchar contra mi cuerpo, sino para reconciliarme con él”.

La venezolana aprovechó este mensaje para agradecerle a Luisa Monsalve, terapeuta sistémica y de gestión emocional, quien la ha guiado en el proceso de sanación.

Osmariel Villalobos habla de su proceso tras ser diagnosticada con cáncer

La ex reina de belleza le dedicó unas palabras a los usuarios en redes sociales que se han solidarizado con ella: “Gracias a cada uno de ustedes, por sus mensajes, por su amor y por abrazarme desde la distancia. Quise grabar esta meditación como un ritual diario de amor propio, y también como un acto de compartir. Tal vez tú también estés pasando por algo similar… y si es así, te abrazo con esta práctica. Que puedas hacerla tuya, en tu forma y en tu tiempo. Respira. Estás viva. Estás aquí. Y eso ya es un milagro”.

Esta semana, Osmariel Villalobos anunció que fue diagnosticada con esta enfermedad. “Hace una semana les conté que estaba esperando el resultado de una biopsia y tengo días con el diagnóstico. Es ductal carcinoma in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama. Sí, la palabra cáncer asusta, es fuerte, pero en este caso se detectó antes de que fuera algo más serio”, dijo la presentadora venezolana, quien luego explicó que ya su oncólogo para empezar con el tratamiento correspondiente.

