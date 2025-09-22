Camilo revela que tiene cuadros hechos con la sangre de sus hijas

Durante su visita al programa español ‘El Hormiguero’, el cantante colombiano Camilo sorprendió al público al confesar que gran parte de la decoración de su hogar está pensada para reflejar tanto sus gustos como los de su esposa, Evaluna Montaner, y sus dos hijas pequeñas, Índigo y Amaranto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las peculiares piezas que él mismo ha creado con un significado muy especial.

Durante la conversación, el intérprete de ‘Vida de rico’ relató que dos de los cuadros más importantes de su casa están elaborados con la sangre de sus hijas, un gesto que él interpreta como una manera única de preservar momentos irrepetibles de la paternidad.

“Con mi hija mayor fue en un viaje a Japón. Se cayó, se tropezó con el borde de una mesa y sangró un poquitito, yo tenía una camisa blanca y se manchó de sangre. De modo que decidí convertirlo en un cuadro”, contó.

“Es la primera caída de un ser humano“. Por ello, tituló la obra como ‘La sangre de un inocente’, agregó Camilo.

La segunda obra surgió en un contexto aún más íntimo: el nacimiento de su hija menor, Amaranto.

“Con mi segunda hija fui yo quien la recibió en el momento de nacer y con las manos manchadas le quitamos la funda a una almohada, le puse las manos y lo mandé a enmarcar”, relató.

Para finalizar, Camilo reconoció que, aunque para muchos su forma de recordar podría parecer extravagante, para él y Evaluna se trata de formas únicas de atesorar todos los capítulos irrepetibles de su paternidad.

