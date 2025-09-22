Charlie Sheen confesó que un cartel mexicano lo vetó por su excesivo consumo de drogas

El actor Charlie Sheen ha hecho revelaciones recientes sobre su pasado y las consecuencias de su vida de excesos. En una reciente entrevista para el programa australiano 60 Minutes, el protagonista de ‘Two and a Half Men’ confesó que un cartel de drogas mexican decidió no venderle más mercancía debido a las grandes cantidades de droga que compraba.

La periodista Amelia Adams le preguntó al actor sobre el rumor que ha circulado sobre el veto que un cartel le impuso a Sheen. El intérprete respondió que eso era cierto y dijo que los jefes del cartel le cortaron el suministro debido a la gran cantidad de droga que compraba. “Sí, lo hicieron. Nunca habían visto a alguien adquirir esa cantidad de peso“, dijo el actor, confesión que sorprendió a la entrevistadora y arrojó luz sobre la fuerte adicción que sufría Charlie Sheen en el pasado.

Según explicó, el cartel pensó que estaba traficando por su cuenta ya que solo los distribuidores pedían esa cantidad de droga.

“Los únicos a quienes entregaban esa cantidad eran traficantes. Pensaban que yo traficaba por cuenta propia”, dijo el actor.

La adicción a la droga de Charlie Sheen alcanzó niveles extremos. Incluso confesó que cocinaba rocas de siete gramos de cocaína para convertirlas en crack, aunque aclara que nunca llegó a pesarlas. Charlie Sheen lanzó un documental en Netflix llamado ‘Aka Charlie Sheen’ en que que ofrece una mirada profunda y personal sobre el camino de autodestrucción al que lo llevó su adicción.

En una conversación con Deadline, Andrew Renzi, director del documental, se refirió al proceso de recuperación de Charlie Sheen y elogió su entrega y dedicación a todo el proceso de rehabilitarse de las adicciones.

“Mi perspectiva es que él es, posiblemente, al menos desde el punto de vista de figura pública, el mayor emblema de un adicto que sigue vivo. Llegó tan lejos como uno puede sin morir. Durante los últimos ocho años, no solo estuvo tratando de entenderlo por sí mismo, sino también sin intentar volver a hacer lo que siempre había hecho… que era regresar a la conversación pública, conseguir otro papel. De verdad se alejó para resolver esto. Y eso es bastante raro”, señaló el director.

