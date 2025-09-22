Hallan muertos a dos cazadores de alces en Colorado tras estar una semana desaparecidos

Dos cazadores de alce fueron encontrados muertos en un área remota al sur de Colorado una semana después de ser reportados como desaparecidos la semana pasada.

Las víctimas, identificadas como Andrew Porter e Ian Stasko, ambos de 25 años, fueron localizadas por equipos de búsqueda y rescate el pasado jueves luego de una intensa operación de búsqueda, informó New York Post.

Los cazadores fueron vistos por última vez el pasado 11 de septiembre en el Bosque Nacional del Condado de Conejos. Según la tía de Porter, Lynne Runkle, ambos amigos se encontraban cazando en la Unidad de Gestión de Caza 81.

La última ubicación conocida de Porter fue compartida con su prometida, Bridget Murphy, a través de un dispositivo satelital después de las 3:00 p.m. de ese día.

Causa de muerte de los cazadores está por conocerse

El vehículo de Stasko había sido visto en el sendero Spruce Hole la mañana del viernes siguiente, antes de ser trasladado al sendero del Río de los Pinos, precisó Murphy al diario The Colorado Sun. En ese punto de la búsqueda, la información le había dado esperanza, pues “eso nos da una noche y una mañana más, sabemos que estaban a salvo antes de las tormentas”.

Un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Conejos, obtenido por el medio anteriormente citado, indicó que el área donde se perdieron los cazadores es remota y se caracteriza por crestas empinadas y densos bosques.

De acuerdo con CBS News, no hubo signos evidentes de trauma en los cuerpos y la causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada. Runkle, en una actualización previa a su descubrimiento en GoFundMe, escribió que “fuertes tormentas atravesaron la zona el jueves por la noche y sospechamos que los dos jóvenes fueron tomados por sorpresa por el clima”.

