Novato de Chicago Cubs, Matt Shaw, se perdió partido de la MLB por asistir al memorial de Charlie Kirk

El asesinato de Charlie Kirk ha conmocionado a Estados Unidos durante semanas. El novato de

Chicago Cubs, Matt Shaw, decidió perderse el encuentro de su equipo el pasado domingo ante Cincinnati Reds para asistir al servicio memorial del activista conservador en Arizona.

Los Cubs cayeron 1-0 como visitantes ante los Reds. La ausencia de Shaw fue notoria y no pasó desapercibida. Tras el encuentro, el mánager Craig Counsell dijo a los periodistas el tercera base Shaw “no estaba disponible” para el último partido de la serie contra Cincinnati porque estaba “asistiendo al funeral de un amigo”.

Más tarde, ‘The Athletic’ informó que el funeral al que asistió el pelotero era el de Charlie Kirk. El servicio se hizo en Glendale, Arizona, en el State Farm Stadium. De momento, no está claro si Shaw y Kirk eran amigos cercanos.

El pasado 10 de septiembre, cuando Charlie fue asesinado en la Universidad del Valle de Utah, Shaw fue retirado de la alineación.

Posteriormente, los Cubs citaron “razones personales” para justificar la ausencia. El tercera base terminaría entrando más tarde en el juego, pero como bateador designado.

Lo que sí es de dominio público es una fotografía en la que Shaw posó con Charlie Kirk, quien era fanático de los Cubs. La instantánea fue tomada el 20 de agosto y también aparece el primera base de Milwaukee Brewers, Michael Busch.

Tras la derrota del domingo y el memorial de Charlie Kirk, Chicago Cubs programó dar el lunes 22 de septiembre como día libre. Ahora, se espera que el novato de 23 años se reincorpore al equipo el martes, cuando comiencen una serie de tres juegos contra New York Mets.

Charlie Kirk fue asesinado el miércoles 10 de septiembre en un acto público en la Universidad del Valle de Utah, el comentarista conservador recibió un disparo en el cuello. A través de las redes sociales circularon videos del atentado desde distintos ángulos.

Las imágenes muestran el momento en el que Kirk, sentado bajo una carpa con el logo del “American Comeback Tour”, se desploma tras escucharse un disparo.

El responsable del asesinato fue arrestado días después. Se trata de un joven de 22 años identificado como Tyler Robinson.



