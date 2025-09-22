Por qué no es recomendable comprar naranjas en Costco

Costco es reconocido por sus precios competitivos y su modelo de venta a granel, pero no todos los productos gozan de la misma buena fama. En internet, los comentarios de compradores han coincidido en señalar un artículo en particular como una mala elección: las naranjas.

En foros como Reddit abundan los testimonios de clientes que muestran bolsas enteras de cítricos echados a perder apenas dos días después de haberlos comprado.

Otros consumidores han compartido fotografías de mandarinas y naranjas con moho o de frutos que, al pelarse, resultan secos y sin sabor.

Aunque estos relatos son anecdóticos, reflejan una tendencia que ha generado dudas entre los compradores frecuentes de la cadena.

El problema radica en el formato de venta.

A diferencia de otros supermercados donde se pueden elegir piezas individuales, en Costco las frutas suelen venderse en sacos de hasta 10 libras.

En esas condiciones, basta con que una naranja esté dañada para que, en cuestión de días, las esporas de moho afecten a toda la bolsa.

Además, las exhibiciones en grandes pilas de bolsas pueden favorecer la propagación rápida de estos defectos.

Cabe aclarar que la situación no es exclusiva de Costco, sino de la compra de frutas empacadas en general.

Revisar cada pieza antes de adquirirla es prácticamente imposible cuando están empaquetadas.

En algunos casos, el fruto dañado queda escondido en medio de la bolsa y el comprador no lo descubre hasta que el deterioro alcanza al resto.

Especialistas en consumo sugieren que, si se opta por comprar cítricos en Costco, lo mejor es revisar lo más posible el producto antes de pagarlo.

Una vez en casa, conviene sacar las frutas de la bolsa, enjuagarlas con agua y una pizca de vinagre para eliminar posibles esporas, y guardarlas en el cajón para verduras del refrigerador.

Este método puede alargar su vida útil y evitar que se repita la experiencia negativa que muchos clientes han compartido en redes sociales.

