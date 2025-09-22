Más de 3,000 libras de poke de atún de Costco retirado del mercado por posible contaminación

Desde el 20 de septiembre de 2025, Western United Fish Company, inició el retiro del mercado, 3314,7 libras de poke de atún con wasabi de la marca Kirkland Signature distribuido en 33 estados del país. El producto tiene fecha de caducidad del 22 de septiembre de 2025 y se retira debido a que las cebolletas utilizadas en el producto podrían estar contaminadas con Listeria.

La administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), informó que la empresa con nombre comercial Annasea Foods Group de Kent, de Washington, retiró el producto número de artículo de Costco 17193, por riesgo de contaminación con Listeria. Este tipo de bacteria puede causar infecciones graves o severas en niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, o síntomas molestos en personas sanas.

¿Cómo identificar el producto?

La FDA publicó en su sitio web una imagen del producto retirado del mercado. Crédito: Shutterstock

El reporte de retiro indica que el producto está identificado como Ahi Tuna Wasabi Poke, está envasado en recipientes tipo concha de plástico transparente y tiene la etiqueta de la marca Kirkland Signature con fecha de envasado del 18/9/2025 y fecha de venta del 22/9/2025.

¿Dónde fue vendido el producto?

El producto se vendió en la sección de delicatessen de las tiendas Costco Warehouse en 33 estados del país el 18/9/2025. Los estados son: Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin.

¿Cómo se descubrió el problema?

El problema se descubrió luego que el proveedor de cebollitas verdes alertó a la empresa fabricante sobre un resultado positivo en la prueba de Listeria monocytogenes en las cebollitas verdes utilizadas únicamente en el Poke de Atún Ahi con Wasabi el 17/9/2025.

Por esta razón, se inició el retiro del mercado, mientras la empresa y el proveedor investigan para determinar la causa.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de infección por Listeria, la recomendación a los clientes es a evitar el consumo del producto, deben desecharlo o dirigirse al Costco local para obtener un reembolso completo.

¿Cuáles son los síntomas de la infección por Listeria?

Listeria monocytogenes es una bacteria que al entrar en el organismo puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas frágiles o ancianas, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Mientras que en personas sanas pueden presentar solo síntomas breves, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede provocar graves complicaciones durante el embarazo en mujeres embarazadas.

En caso de dudas o consultas se puede comunicar con Western United Fresh Co. DBA Annasea Foods Group al (425) 558-7809, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m., hora del Pacífico, de lunes a viernes, o, envíe un correo electrónico a info@annasea.com.

