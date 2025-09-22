Red Bull Racing confirma la salida de Christian Horner tras 20 años como jefe de equipo

La escudería Red Bull Racing anunció este lunes de manera oficial la salida de Christian Horner como jefe de equipo, tras alcanzar un acuerdo de indemnización luego de su despido en julio de 2025. El británico cierra así una era de dos décadas al frente de la estructura austriaca.

“Ha sido un honor y un privilegio liderar el equipo. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado, batiendo récords y alcanzando metas que nadie habría imaginado. Mi mayor satisfacción ha sido reunir y dirigir a un grupo extraordinario de personas talentosas”, declaró Horner en un comunicado difundido por el equipo.

Horner, cuyo contrato se extendía hasta 2030, dirigió la etapa más exitosa de la escudería en la Fórmula 1. Bajo su gestión, Sebastian Vettel conquistó cuatro campeonatos consecutivos de pilotos y constructores (2010-2013), mientras que Max Verstappen levantó cuatro títulos seguidos entre 2021 y 2024. Además, Red Bull fue campeón de constructores en 2022 y 2023.

En total, el equipo logró 124 victorias, 107 poles y 287 podios con Horner al mando, consolidándose como una de las fuerzas dominantes de la Fórmula 1 moderna.

La salida de Horner se suma a otras bajas importantes en los últimos 18 meses, como la del ingeniero Adrian Newey, ahora en Aston Martin, y la del director deportivo Jonathan Wheatley, actualmente en Kick Sauber.

En su lugar, Laurent Mekies, que se desempeñaba como jefe de equipo de Racing Bulls, asumió el liderazgo de Red Bull Racing desde julio, mientras que Alan Permane tomó el rol dejado por Mekies en la escudería filial.

