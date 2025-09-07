Max Verstappen se llevó el GP de Italia pero Piastri defendió su liderato de la Fórmula 1 2025

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo el Gran Premio de Italia, disputado en Monza, y sumó la victoria número 65 de su carrera en la Fórmula 1, la tercera en lo que va de temporada.

El triunfo del cuatro veces campeón mundial llegó en el histórico “templo de la velocidad”, llegando a la meta por delante del británico Lando Norris (McLaren) y del australiano Oscar Piastri (McLaren), quien con su tercer lugar defendió el liderato del campeonato. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, seguido del inglés George Russell (Mercedes).

En casa, Ferrari no pudo brillar y su otro monoplaza, pilotado por el siete veces campeón Lewis Hamilton, cerró sexto lugar, justo delante del tailandés Alex Albon (Williams), quien remontó siete posiciones hasta finalizar séptimo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró en el puesto 17, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) volvió a sorprender con una sólida actuación al acabar octavo. También destacó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), noveno en su debut en Monza.

Otro de los novatos, el francés Isack Hadjar (RB), fue protagonista con la remontada del día: avanzó nueve lugares y se quedó con el último punto al cruzar décimo.

Con este resultado, Piastri lidera el Mundial con 324 puntos, seguido por Norris a 31 unidades, mientras que Verstappen recorta y marcha tercero a 94 de distancia.

La próxima cita será el Gran Premio de Azerbaiyán, programado para el 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú.

