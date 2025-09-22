Sismo de magnitud 4.3 sacude a San Francisco en plena madrugada

Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la madrugada de este lunes el Área de la Bahía de San Francisco, despertando a miles de residentes, así lo confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

A través de un comunicado, el servicio precisó que el terremoto se registró poco antes de las 3:00 a. m. (hora del Pacífico) al este-sureste de Berkeley.

Más de 22.000 personas reportaron al USGS haber sentido el temblor, el cual causó la oscilación de edificaciones y objetos en la zona. En las redes sociales se llenaron de testimonios de residentes que reportaron haber sentido sus casas temblar.

En respuesta al evento, el sistema de transporte público Bay Area Rapid Transit (BART) destacó a través de X que sus trenes operaban a velocidad reducida mientras se realizaban inspecciones de seguridad en las vías. El procedimiento provocó retrasos de hasta 20 minutos en toda la red, según lo informado a los pasajeros.

Reacción del alcalde de San Francisco

El alcalde de San Francisco, Dan Lurie, alcalde de San Francisco, se pronunció en línea, asegurando que “los servicios de emergencia están evaluando cualquier impacto en nuestra ciudad y daremos una actualización más tarde hoy”.

El impacto del sismo fue percibido por una amplia zona, con reportes de personas en localidades tan lejanas como Salinas, a aproximadamente 161 kilómetros de Berkeley. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando cualquier posible impacto.

Hasta el momento, no se ha informado de heridos ni de daños materiales significativos. El presentador de noticias de KTVU-TV, Dave Clark, describió la situación en su lugar de trabajo: “La situación en nuestra redacción era muy inestable. Nos pilló a todos desprevenidos”.

Con información de New York Post

Sigue leyendo:

– Nueva York: el tiempo para hoy lunes 22 de septiembre

– Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este domingo 21 de septiembre

– Pronóstico de la primera nevada 2025-2026: ¿cuándo llegará la nieve a EE.UU.?