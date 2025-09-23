Aaron Judge afirma que Giancarlo Stanton tiene una carrera digna para el Salón de la Fama

El béisbol a veces se trata de respeto entre colegas, y en el Bronx, la admiración de Aaron Judge por Giancarlo Stanton es palpable.

Después de que Stanton se uniera a la exclusiva lista de jugadores con 450 jonrones, el capitán de los Yankees no dudó en dar su opinión sobre el legado de su compañero. Sus palabras, contundentes y llenas de admiración, generaron un gran revuelo en el mundo del béisbol.

En un gesto de compañerismo, Judge fue consultado por la prensa sobre el logro de Stanton. En lugar de limitarse a felicitarlo, el “Juez” fue mucho más allá, evaluando la trayectoria de su amigo y definiendo su futuro en el panteón de los inmortales.

Aaron Judge no usó rodeos para expresar su punto. Su declaración fue directa, subrayando el valor histórico de la carrera de Stanton más allá de los números de una sola temporada.

“Si tienes 450 jonrones, tienes que estar en el Salón de la Fama. Es tan simple como eso”, sentenció Judge en declaraciones a la prensa luego de que su compañero alcanzara esta hazaña

La declaración de Judge pone de relieve la enorme admiración que siente por el poder de Stanton y su consistencia a lo largo de los años.

Además, el líder de los Yankees no solo se refirió a la cifra redonda de jonrones, sino que también destacó la capacidad de Stanton para superar las adversidades.

“Es un Salón de la Fama. No hay duda de ello, por lo que él ha logrado en su carrera, con todas las lesiones que ha superado, con todo lo que ha pasado. Él es el verdadero negocio”, concluyó Judge, defendiendo con pasión la trayectoria de su compañero de equipo y reafirmando su estatus como una de las figuras más respetadas del deporte.

