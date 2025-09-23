Cardi B ataca a BIA en su nuevo disco: el origen de una pelea marcada por años de tensiones

El enfrentamiento entre las cantantes Cardi B y BIA ha ido creciendo con el tiempo, desencadenando un historial de fuertes roces, indirectas y toda clase de confrontaciones.

La pelea entre ambas raperas inició a principios de 2024, cuando BIA acusó a Cardi B de copiar su estilo musical y de vestir, lo que provocó tensiones que se hicieron públicas principalmente en redes sociales y canciones.

En marzo de ese año, la disputa se intensificó con varias indirectas en temas musicales; por ejemplo, Cardi B lanzó un verso en el remix de “Wanna Be” (de GloRilla) en el que criticó a BIA, y BIA respondió con su canción “Sue MEEE?”, donde no solo acusó a Cardi B de engañar a su entonces pareja, Offset, sino que también mencionó a sus hijos, algo que generó indignación incluso en los fans de la propia artista.

Ahora, en su nuevo álbum “Am I The Drama?”, Cardi B no se tentó el corazón y arremetió fuertemente a través del sencillo ‘Pretty & Petty‘, donde ataca abiertamente a BIA, ridiculiza la trayectoria de su rival, cuestiona sus raíces y sostiene que busca notoriedad más por la controversia que por su música.

Desde el inicio, Cardi se declara “bonita” y “mezquina”, para luego disparar una de las frases más comentadas: “Nombra cinco canciones de BIA, con una pistola apuntándote a la cabeza… agáchate, estoy muerta”.

La artista también compara el estilo de su contrincante con un “flujo de melatonina” y sugiere que el sello discográfico Epic Records debería “pagarle” por darle visibilidad al mencionarla. Más adelante, añade que siempre agradece a Dios por “no ser como tú” y lanza una de sus líneas más agresivas: “preferiría morir en la mesa de operaciones que andar por ahí con tu aspecto”.

En el segundo verso, Cardi B redobla la apuesta y llama a BIA “una falsa perra del gueto” y cuestiona su cercanía con el productor Diddy. La rapera incluso utiliza el apodo despectivo “Diarrea BIA” y sugiere que la cantante solo recibe contratos “cuando no pueden pagar a Coi Leray”.

Hacia el cierre de la canción, Cardi remata: “Soy una chica mala, tú una Gretchen, en el mejor de los casos”, en alusión al personaje secundario de la película ‘Mean Girls’.

Antes de concluir, Cardi se pregunte si BIA es “tonta” por querer una pelea con ella y lanza una advertencia final: “Te lo dije, no vuelvas a mencionar a mis hijos, perra”.

Cabe mencionar que, hace unos días, en una entrevista que ofreció en el programa “The Breakfast Club”, Cardi B subrayó que su respuesta fue más dura de lo habitual porque BIA habían cruzado límites personales al involucrar a sus hijos.

