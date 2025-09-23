Balón de Oro 2025: ¿Por qué Kylian Mbappé no ganó el premio a Mejor Goleador?

La credibilidad de premios como el Balón de Oro se pone constantemente en duda. El pasado lunes en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, el sueco Viktor Gyökeres ganó el trofeo Gerd Müller al Mejor Goleador absoluto de Europa.

Sin embargo, esta decisión generó algo de polémica en redes sociales y muchas dudas. El delantero, ahora propiedad del Arsenal, ganó el premio a Mejor Goleador a un Kylian Mbappé que se hizo con la Bota de Oro.

Pero, ¿por qué ocurrió esto? Para France Football y la UEFA, Gyökeres fue el mejor goleador porque anotó 39 tantos en su campeonato local, mientras que Mbappé anotó 31 goles en 34 partidos.

El atacante Sueco sumó 63 goles en total, tomando en cuenta los que anotó con su selección, Champions League y Copa de Portugal. Mientras que Mbappé alcanzó 52 dianas.

El Balón de Oro solo toma en cuenta goles y no discrimina competiciones locales como si lo hace la Bota de Oro. Mbappé se hizo con la Bota de Oro gracias a que se usa el coeficiente de las diferentes ligas. Un gol no vale lo mismo en España que en Portugal.

En España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania cada gol vale dos puntos, mientras que en el resto de ligas vale 1.5 al considerarse menos complicado marcar 39 en la portuguesa, por ejemplo, que 31, como hizo Mbappé en la española.

Desde su creación en 2021 por France Football, el Trofeo Gerd Müller ha premiado al máximo goleador absoluto de Europa, sumando goles en competiciones oficiales de clubes y selecciones. El primer ganador fue Robert Lewandowski, quien lo conquistó dos veces consecutivas (2021 y 2022) con el Bayern Múnich, anotando 69 y 57 goles respectivamente.

En 2023, el galardón fue para Erling Haaland, tras marcar 56 goles con el Manchester City. En 2024, Harry Kane y Kylian Mbappé empataron con 52 goles, pero el premio fue para Kane por criterios de desempate.



