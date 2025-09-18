Kylian Mbappé sigue los pasos de Cristiano Ronaldo con marca goleadora

El Real Madrid consiguió esta semana una importante victoria 2-1 ante el Marsella en lo que fue su debut de la UEFA Champions League, encuentro en el que el delantero francés Kylian Mbappé logró marcar dos goles para demostrar sus impresionantes capacidades ofensivas y así mantener al equipo en una buena racha de triunfos en este arranque de temporada.

En este encuentro el atacante francés igualó el partido en el minuto 28 tras cobrar un penal luego de una dura falta contra Rodrygo dentro del área; posterior a eso marcó el segundo tanto del compromiso (y que haría la victoria) con otro penal en el minuto 81, aunque este último generó fuerte polémica por lo dudoso de la acción.

Con estas dos anotaciones registradas por Kylian Mbappé el artillero logró alcanzar la marca de los 50 goles dentro del Real Madrid español, convirtiéndose así en el segundo jugador que más rápido ha alcanzado esta cifra desde que Cristiano Ronaldo se encontraba en el club.

Real Madrid’s Kylian Mbappe celebrates after scoring his side’s second goal during a Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Marseille at Santiago Bernabeu stadium, in Madrid, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

Luego de este encuentro el entrenador Xabi Alonso no pudo esconder su alegría al poder contar con una figura tan determinante dentro del terreno de juego como Mbappé, a quien ve como el principal líder de la institución y con el que espera poder seguir trabajando de cerca para explotar cada una de sus habilidades.

“Mbappé no ha estado mal… en su mejor forma… con dos goles. Tiene un impacto tremendo en los demás y está en un buen momento personal y futbolístico. Feliz de estar con él y de trabajar día a día. Nos queda mucho y apenas estamos empezando”, dijo luego del partido a los medios de comunicación.

Mbappé disfruta la presión

En declaraciones ofrecidas a la UEFA posterior a estos dos goles marcados, el jugador reconoció que disfruta mucho de la presión que se vive al momento de cobrar un penal y aseguró que ese tipo de momentos son los que lo impulsan a seguir haciendo todo lo posible para poder mantenerse en la élite del deporte.

Real Madrid’s Kylian Mbappe, left, celebrates after scoring his side’s first goal during a Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Marseille at Santiago Bernabeu stadium, in Madrid, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

“Necesito sentirlo. Creo que necesito sentirlo. Cada jugador necesita sentir la presión. Creo que es importante estar enfocado y dar lo mejor de uno. Es importante sentir la presión. Siento la presión y a menudo la afronto. Al final del día, estaba feliz de tener dos penaltis hoy y de marcar, para ayudar al equipo a ganar el primer juego en la Liga de Campeones”, detalló.

“Este es el ADN del Real Madrid. Pase lo que pase, siempre puedes ganar. Tienes que confiar en ti mismo, tienes que confiar en tus compañeros de equipo. Todas las personas a tu alrededor, el estadio, te empujan a ganar. Eso es lo que hicimos hoy. Cuando recibimos la tarjeta roja, nadie en el equipo se estresó. Queríamos empujar y estar listos para conseguir la victoria y dar este placer a los fans”, concluyó Mbappé en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Desde el PSG aseguran que Dembelé debe ganar el Balón de Oro

–Dinamita Márquez lanza dura crítica contra Canelo tras su derrota

–Aurélien Tchouaméni sobre Xabi Alonso: “Es un súper entrenador”