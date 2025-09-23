Exoficial de California condenado a cinco cadenas perpetuas por agredir sexualmente a cuatro mujeres

Un expolicía de la ciudad de Sanger en California, fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas consecutivas, luego de ser hallado culpable de agredir sexualmente a cuatro mujeres con las que tuvo contacto mientras se encontraba en el ejercicio de funciones oficiales.

El Departamento de Justicia informó que después de un juicio que duró dos semanas, un jurado federal del Distrito Este de California condenó a J. DeShawn Torrence, de 41 años, por ocho cargos de privación de derechos constitucionales bajo pretexto de la ley, y determinó que cinco de los cargos incluían secuestro, abuso sexual agravado o intento de abuso sexual agravado.

“Abusó de su autoridad para explotar mujeres”

“La conducta del acusado fue premeditada y depravada. Abusó repetidamente de su autoridad oficial para explotar a mujeres que esperaban la protección de la policía”, declaró el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“Si bien ninguna pena de prisión puede reparar el extraordinario dolor y sufrimiento que el acusado causó a estas mujeres, la sentencia de cinco cadenas perpetuas consecutivas lo responsabiliza por su atroz conducta”, añadió Dhillon en un comunicado.

Cuatro mujeres vulnerables

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Torrence secuestró a una mujer de 21 años, que se dirigía a una tienda a comprar comida para sus hijos pequeños, la sacó del pueblo en su patrulla y la agredió sexualmente en un callejón sin salida.

Mientras la llevaba, la intimidó diciéndole: “Nadie te va a buscar”. Tras la agresión, le advirtió que si lo denunciaba, “nadie te va a creer”, indicó DOJ.

Otro crimen cometido por Torrence fue cuando violó a la fuerza a una segunda víctima, una mujer de 67 años, tras seguirla hasta su domicilio durante una investigación por conducir bajo los efectos del alcohol.

Después de la agresión, el acusado estacionaba con frecuencia su patrulla frente a la casa de la mujer para acecharla e intimidarla. En una de esas ocasiones, el oficial la acorraló detrás de su casa y la agredió sexualmente.

No bastó para el expolicía, ya que con una tercera víctima el sujeto se presentó en su puerta con su uniforme después de la medianoche, entró en su casa, la inmovilizó contra la encimera de la cocina y la agredió sexualmente.

Torrence se presentó varias veces en la casa de una cuarta víctima, quien era una persona que sufría de violencia doméstica, supuestamente para investigar un incidente anterior.

Durante esas visitas de seguimiento, el hombre obligó a la víctima a exponer partes sensibles de su cuerpo diciéndole falsamente que tenía que “fotografiar” sus lesiones. En una ocasión, la metió en su dormitorio y la agredió sexualmente.

“Traicinó la confianza pública”

“Celebro la decisión del tribunal de imponer cadena perpetua a este expolicía, quien traicionó la confianza pública y abusó de su autoridad para perpetrar atroces actos de violencia sexual”, declaró el fiscal federal Eric Grant para el Distrito Este de California.

“Esta sentencia transmite un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, y quienes se aprovechen de su posición para violar los derechos civiles de otros enfrentarán todo el peso de la justicia. Nuestra oficina apoya a las víctimas y mantiene su compromiso de proteger a nuestras comunidades de estos atroces abusos de poder”, puntualizó.

La Oficina de Campo del FBI en Sacramento investigó el caso, con la ayuda de la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno.

“Felicitamos a las valientes mujeres que se presentaron, confiando en las fuerzas del orden para garantizar que J.D. Torrence rindiera cuentas por sus crímenes”, declaró el agente especial a cargo, Sid Patel, de la Oficina de Campo del FBI en Sacramento.

