Hamás niega bloquear alto el fuego y acusa a Netanyahu tras discurso de Trump en la ONU

La organización terrorista Hamás rechazó este martes las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su intervención ante la Asamblea General de la ONU afirmó que el grupo se ha opuesto a las propuestas de tregua en Gaza.

En un comunicado difundido en su canal de Telegram, citado por la agencia de noticias Efe, aseguró que no ha sido un obstáculo para alcanzar un acuerdo y responsabilizó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de frenar los esfuerzos de mediación.

“Nosotros nunca hemos sido un obstáculo para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza; hemos mostrado toda la flexibilidad y positividad requeridas para este fin. La administración estadounidense, los mediadores y el mundo entero saben que el criminal de guerra Netanyahu es el único que bloquea todos los intentos de llegar a un acuerdo”, señaló.

La respuesta del movimiento palestino se conoció horas después de que Trump acusara a Hamás de negarse a liberar a los rehenes o aceptar una tregua.

“Han rechazado repetidas veces ofertas razonables para hacer la paz. Esto pudo haberse resuelto hace tanto tiempo, pero aquellos que desean la paz deberían estar unidos con un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora”, declaró el mandatario desde Nueva York.

El lunes, Hamás había planteado una propuesta a Washington a través de Egipto y Catar, en la que ofrecía liberar a la mitad de los rehenes retenidos en Gaza a cambio de un alto el fuego de 60 días.

Hamás subrayó que, aunque se han alcanzado acuerdos previos de tregua, ha sido Israel quien ha incumplido los términos. Recordó asimismo que el último pacto, aceptado el 18 de agosto, incluía la liberación de 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda humanitaria, en un enclave donde la población enfrenta una crisis severa de hambre y bloqueos.

Sin embargo, según el movimiento palestino, Tel Aviv desoyó la propuesta y continuó con sus operaciones militares en la ciudad de Gaza.

