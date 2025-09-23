Harris da un tibio respaldo a Mamdani: “Apoyo al demócrata en la carrera”

La expresidenta Kamala Harris brindo solo un leve apoyo al aspirante demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en una entrevista de MSNBC el lunes, comentarios que surgen mientras otros liberales prominentes han tardado en dar el visto bueno la candidatura del legislador estatal.

“Mira, en lo que a mí respecta, él es el candidato demócrata y debería recibir apoyo“, expresó Harris cuando se le cuestionó sobre sus pensamientos sobre Mamdani y por qué algunos en el partido han tardado en respaldarlo.

Cuando se le preguntó a Harris si apoyaba a Mamdani, dio una respuesta tibia antes de pasar a otros nombres prometedores del partido al que pertenece.

“Apoyo al demócrata en la contienda, claro. Pero déjenme decirles esto: no es la única estrella“, indicó Harris, y después destacó a los demócratas que se postulan a la alcaldía en ciudades de todo el país.

“Así que espero que no le demos tanta importancia a la ciudad de Nueva York que perdamos de vista a las figuras destacadas de todo el país que ahora mismo se postulan para alcaldes y muchos otros cargos, gobernadores, etc.”, señaló Harris. “Así que ahí estoy. Tenemos un gran equipo y muchas figuras destacadas”.

El moderado respaldo de la exvicepresidenta al autodenominado socialista demócrata de 33 año llega en un momento en que el Partido, y los votantes más jóvenes en especial, han tenido que lidiar con la posibilidad de un cambio generacional entre los legisladores de más edad y mientras el partido lucha por contrarrestar el control republicano de Washington.

La sorprendente victoria de Mamdani en las primarias de Nueva York encendió una conversación nacional sobre la dirección de; Partido Demócrata, que logró un mínimo histórico en un sondeo de popularidad del NBC News este año.

Varios demócratas reconocidos y de alto rango se han abstenido a apoyar a Mamdani. La semana pasada, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, respaldaron a Mamdani.

No obstante, hay que tener en cuenta que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos neoyorquinos, aún no le han ofrecido su respaldo al candidato socialdemócrata.

Algunos del partido han criticado la falta de apoyo, alegando que tienen que respaldar a su propio candidato, informó NBC News.

“Me resulta difícil entender cómo el liderazgo demócrata no apoya al candidato que ganó las primarias demócratas”, dijo anteriormente el senador Bernie Sanders, independiente por Vermont.

Por su parte, el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, se refirió a las no recomendaciones como “política sin carácter”.

Harris dijo en julio que no se postularía a gobernadora de su estado, algo que deja la puerta abierta a una posible candidatura presidencial en 2028.

En el nuevo libro de la exvicepresidenta, “107 Days”, precisó su decisión de no presionar al entonces presidente Joe Biden para que abandonara la carrera presidencia tras la desastrosa actuación en el debate nacional contra el ahora mandatario Donald Trump sobre el envejecimiento de los políticos.

“Durante todos esos meses de pánico creciente, ¿debería haberle dicho a Joe que considerara no presentarse?”, apuntó en el libro. “Quizás”.

En la entrevista se le preguntó si creía que los demócratas estaban justificados en su frustración por los políticos mayores en el cargo, y si los políticos mayores deberían considerar la jubilación, Harris expresó que “no generalizaría demasiado sobre eso”.

“Hay algunos demócratas que son mayores en edad, pero muy jóvenes en términos de cómo piensan y muy audaces en términos de cómo piensan”.

“No sé si los votantes van a juzgar estrictamente por la edad de alguien”, agregó posteriormente.

