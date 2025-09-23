ONU descarta sabotaje y atribuye la avería de la escalera a un cámara del equipo de Trump

La investigación interna de Naciones Unidas determinó que el fallo en una escalera mecánica que afectó al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania durante su llegada a la sede en Nueva York no fue producto de un sabotaje, como insinuó la Casa Blanca, sino de un error involuntario de un camarógrafo del propio equipo presidencial.

El episodio, ocurrido en el marco de la Asamblea General, generó gran revuelo luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugiriera en redes sociales que el incidente podía haber sido intencional y reclamara sanciones inmediatas contra cualquier trabajador de la ONU involucrado.

La oficina del portavoz de Naciones Unidas recibió múltiples consultas de periodistas tras la especulación sobre un posible acto deliberado. Ante ello, difundió un comunicado inusual por su nivel de detalle técnico.

En el texto se explicó que el camarógrafo subió delante del matrimonio presidencial para registrar su entrada y, sin darse cuenta, habría activado un mecanismo de seguridad que detuvo el funcionamiento de la escalera.

Ese dispositivo, aclaró la ONU, está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados en el engranaje en movimiento, lo que descarta un mal funcionamiento estructural.

Pese a tratarse de un accidente menor, el asunto cobró notoriedad porque el propio Trump lo mencionó en su discurso como muestra de lo que describió como “disfunciones” de la organización internacional, a la que dedicó duras críticas durante su intervención.

Con información de EFE.

