Starbucks lanza vasos de Halloween y nuevas bebidas proteicas para el otoño

En las últimas semanas, Starbucks ha sido noticia con sus recientes anuncios que incluyen el lanzamiento de una línea de vasos inspirados en Halloween, nuevas bebidas proteicas y su participación en dos de los eventos más grandes del mundo: la moda y el deporte.

Starbucks se destaca por su habilidad de crear conexiones y experiencias, desde las campañas en las diferentes temporadas del año, las tendencias alimentarias, los diseños de alta costura inspirados en su famosa sirena y hasta su papel clave en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Colección de vasos para Halloween

Las figuras 3D y el brillo en la oscuridad destacan en la nueva colección de vasos de Starbucks. Crédito: Starbucks | Cortesía

Para el inicio del otoño, Starbucks presentó una nueva colección de vasos de Halloween que brillan en la oscuridad con cinco vasos elegantes. Los diseños tienen énfasis en patrones geométricos, figuras 3D. Los colores predominantes son el negro, blanco y morado. La colección estará disponible en los EE. UU. por tiempo limitado hasta agotar existencias.

Vaso Caldero Nocturno (16 oz): Un vaso de viaje alto y transparente presenta ilustraciones coloridas de un caldero, plantas y elementos extravagantes sobre un fondo oscuro. La escena que adorna este vaso para bebidas calientes incluye un caldero y detalles que brillan en la oscuridad. Precio: $14.95

Un vaso de viaje alto y transparente presenta ilustraciones coloridas de un caldero, plantas y elementos extravagantes sobre un fondo oscuro. La escena que adorna este vaso para bebidas calientes incluye un caldero y detalles que brillan en la oscuridad. Precio: $14.95 Vaso frío de medianoche (24 oz): Este vaso frío de color negro azabache, que brilla en la oscuridad con textura prismática que se transforma en un verde inquietante en la oscuridad e incluye un adorno de popote con forma de polilla. Precio: $29.95

Este vaso frío de color negro azabache, que brilla en la oscuridad con textura prismática que se transforma en un verde inquietante en la oscuridad e incluye un adorno de popote con forma de polilla. Precio: $29.95 Vaso de ónix con dije de polilla (16 oz): Un vaso negro elegante. Ideal para una bebida caliente en un día ventoso de otoño. $29.95

Un vaso negro elegante. Ideal para una bebida caliente en un día ventoso de otoño. $29.95 Vaso frío que brilla en la oscuridad con moco de amatista (24 oz): Un vaso alto de color morado, con tapa y pajita, que presenta un diseño de goteo en la parte superior y el logotipo de la marca en relieve. Ideal para refrescar las bebidas heladas, este vaso morado tiene una característica especial: brilla en azul en la oscuridad. Estará disponible exclusivamente en tiendas Starbucks con licencia, como las que se encuentran en aeropuertos, supermercados, hospitales y universidades. Su precio es de $22.95.

Un vaso alto de color morado, con tapa y pajita, que presenta un diseño de goteo en la parte superior y el logotipo de la marca en relieve. Ideal para refrescar las bebidas heladas, este vaso morado tiene una característica especial: brilla en azul en la oscuridad. Estará disponible exclusivamente en tiendas Starbucks con licencia, como las que se encuentran en aeropuertos, supermercados, hospitales y universidades. Su precio es de $22.95. Vaso frío que brilla en la oscuridad con prisma blanco (16 oz): Este vaso blanco con un diseño de prisma es perfecto para tus bebidas frías. Lo que lo hace realmente especial es su capacidad para brillar en color verde en la oscuridad. Su precio es de $19.95.

Además, la llegada del otoño viene acompañada por la línea de bebidas proteicas, que incluye los nuevos Protein Cold Foam y Protein Lattes, que se lanzarán a nivel nacional el 29 de septiembre. Las bebidas ofrecen entre 15 y 36 gramos de proteína por vaso.

Starbucks en la Semana de la Moda de NY

La gigante del café participó en la Semana de la Moda de Nueva York Primavera/Verano 2026, a mediados de septiembre, con un vestido de alta costura, inspirado en la icónica sirena que distingue a la marca.

El vestido de alta costura inspirado en el logotipo de la sirena fue diseñado por Zac Posen, modelado por Sunday Rose y presentado en la cena del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).

Starbucks inició a la Semana de la Moda con un evento inmersivo llamado “Siren’s Call” en el Starbucks Reserve del Empire State Building.

Starbucks en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28

Recientemente, Starbucks se convirtió en el Socio Oficial de Café de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 y del Equipo de EE. UU., lo que garantiza que la marca estará presente durante las jornadas sirviendo su café y creando oportunidades de conexión.

Starbucks prestará servicio en la Villa Olímpica y Paralímpica, así como en los lugares de competencia, centros de voluntarios y otros espacios clave.

También colaborará con la cobertura multiplataforma de NBCUniversal para los Juegos de Invierno en Milano Cortina 2026 y también los de LA28. Un comunicado de Starbucks destaca que se trata de una oportunidad para unir el deporte, la cultura y la comunidad.

Los juegos se llevarán a cabo en 2028. Del 14 al 30 de julio se realizarán los Juegos Olímpicos de LA28 y del 15 al 27 de agosto los Juegos Paralímpicos.

Sigue leyendo: