Taylor Swift lanza su propia estación de radio

La cantante Taylor Swift sumó un nuevo espacio para celebrar su música y conectar con sus seguidores. Este fin de semana, la interprete inauguró Taylor’s Channel 13, su propia estación de radio en SiriusXM, a tan solo unos días del esperado lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, programado para lanzarse el 3 de octubre.

El canal estará dedicado por completo al universo de Swift: desde sus éxitos que encabezaron listas internacionales hasta rarezas de ‘From the Vault’, además de presentaciones en vivo. Según detalló SiriusXM, el contenido se transmitirá en Estados Unidos y Canadá hasta el 19 de octubre.

“Taylor Swift continúa dominando no sólo el mundo de la música, sino también todos los aspectos de la cultura pop. Sus canciones, que lideran las listas de éxitos y han sido galardonadas, resuenan en todas las generaciones de oyentes”, expresó en un comunicado Scott Greenstein, presidente de SiriusXM.

“Por eso estamos encantados de ofrecer a nuestros suscriptores un lugar para celebrar su fanatismo y el nuevo álbum con el lanzamiento de Taylor’s Channel 13. SiriusXM ha apoyado con orgullo a Taylor desde el comienzo de su carrera y ha defendido su arte en todo momento”, agregó.

Cabe señalar que la apertura de este canal coincide con otro anuncio que ha entusiasmado a la comunidad “swiftie”: el regreso de Taylor Swift a las salas de cine.

Recientemente, la artista convocó a una celebración especial del lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’, que se presentará en cines AMC (American Multi-Cinema) de todo Estados Unidos los días 3 y 5 de acotubre, en paralelo al debut discográfico.

