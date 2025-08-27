Flan de taza en microondas: un dulce fácil y rápido para satisfacer tu antojo

Para un antojo dulce y rápido, esta receta de flan de taza es ideal para esos momentos. Se prepara en solo tres minutos en el microondas, sin necesidad de horno y con muy pocos ingredientes.

Esta receta es fácil de hacer y no requiere mayor esfuerzo o conocimiento a diferencia del flan tradicional que se hace al horno y por varias horas. Además, que es una opción deliciosa que la puedes hacer antes de la comida, la llevas al refrigerador y está lista para disfrutar.

Flan de taza rápido en microondas

Para hacer el flan de taza solo necesitas pocos ingredientes que seguramente tienes en tu cocina, huevo, leche condensada y azúcar. Le puedes agregar vainilla, canela y también puedes personalizarlo agregando una cucharada de cacao en polvo o coco rallado para llevarlo al sabor de tu preferencia.

Esta es una versión de una receta original del sitio especializado Comedera, con un tiempo estimado de 39 min, de los que se cuenta 5 minutos para la preparación, 4 minutos de cocción y 30 minutos en el refrigerador. La receta alcanza para una por 1 porción, que aporta unas calorías 270 kcal.

Ingredientes:

1 huevo

3 cucharadas leche condensada

½ taza leche evaporada

Para el caramelo

2 cucharadas azúcar

1 cucharada agua

Opcional:

Vainilla

Canela

Cacao en polvo

Coco rallado

Modo de preparación:

1.- Agregue las dos cucharadas de azúcar y la cucharada de agua en una taza para microondas, mezcle y cocine por unos minutos o hasta que quede dorado. Verifique los tiempos para evitar que se queme.

2.- Una vez está listo el caramelo, cubra el interior de la taza con el líquido, para lo que es necesario darle vueltas a la taza.

3.- Deje reposar hasta que enfríe.

4.- En un bol, agregue el huevo, las tres cucharadas de leche condensada, la leche evaporada y la esencia de vainilla (o chocolate, coco o el sabor de tu preferencia), mezcle bien con un batidor o tenedor.

5.- Añada la mezcla a la taza y lleve al microondas por al menos 2 minutos.

6.- Verifique que esté listo insertando un palillo o cuchillo, si sale limpio está listo. De lo contrario, llevar nuevamente al microondas por tandas de 5 segundos hasta que salga limpio el palillo.

7.- Deje reposar y lleve al refrigerador hasta que enfríe.

8.- Sirva y disfrute.

