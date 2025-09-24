David Benavídez provoca a Terence Crawford y lo llama a pelearle por sus títulos

El boxeo tiene un nuevo líder, pero no todos lo aceptan. El triunfo de Terence Crawford le ha dado los títulos que David Benavídez nunca pudo arrebatarle a Canelo Álvarez, a pesar de ser el retador oficial.

Esta frustración histórica ha motivado a Benavídez a lanzar un desafío contundente, dejando claro que no tiene intención de esperar su turno en la fila.

En el conocido podcast Pound 4 Pound, Benavídez no solo se dirigió a Crawford, sino que también recordó su estatus en la categoría. Él fue campeón interino por un largo tiempo, pero su sueño de unificar los títulos fue constantemente bloqueado por el propio Canelo, quien se negó a pelear con él a pesar de las presiones.

Crawford es el nuevo campeón absoluto de la categoría. Crédito: Rick Scuteri | AP

El desafío de Benavídez a Crawford

Las palabras del “Monstruo Mexicano” fueron directas y sin filtro, llenas de la energía que lo caracteriza. Benavídez no está dispuesto a quedarse atrás y dejar que otros se apropien de la división que él siente que le pertenece.

“Pronto vuelvo a las 168 libras; ¿quién es realmente indiscutible? ¿Contra mi presión? No, se rendiría como los demás“, dijo el Monstruo Mexicano.

Además usó las mismas declaraciones de Crawford en las que afirma que no peleará con él, para hacer un ironico comentario “Definitivamente usaría mi tamaño, mi alcance y peso a mi favor. Crawford es un peleador inteligente … afortunadamente no pelearé con él”

Benavídez dejó claro que ahora ve en Crawford a la persona que tiene lo que él quiere. La pelea no solo sería por los títulos, sino también por la validación de su lugar como el legítimo líder de la división.

Sigue leyendo:

Un nuevo escenario para Canelo: de campeón absoluto a retador número uno tras caer ante Terence Crawford

Pelea entre David Benavídez y Terence Crawford queda descartada

