Fecha y hora del primer Clásico Real Madrid vs. Barcelona de la temporada

El primer Clásico de LaLiga 2025/26 entre Real Madrid y Barcelona se disputará el domingo 26 de octubre a las 4:15 PM locales en el Santiago Bernabéu (11:15 AM en el Este en EE.UU.).

Será el estreno de Xabi Alonso en un duelo de máxima rivalidad, enfrentándose a un Barcelona dirigido por Hansi Flick que viene de dominar la serie el curso pasado.

El Madrid llega a la cita en lo más alto de la tabla con 18 puntos en seis jornadas, mientras que el Barça, vigente campeón, ocupa la segunda posición y podría acercarse más en su visita al Oviedo.

La 2024/25 fue histórica para el Barcelona, que ganó los cuatro Clásicos disputados. Los de Flick vencieron en LaLiga con una goleada 4-0 en el Bernabéu el 26 de octubre, levantaron la Supercopa en Yeda con un 5-2, se impusieron 3-2 en la final de la Copa del Rey en Sevilla y cerraron la serie con un 4-3 en Montjuic, remontando un partido que el Madrid llegó a tener controlado.

Ese dominio absoluto sobre su máximo rival resultó clave para que el Barcelona conquistara el triplete nacional (Liga, Copa y Supercopa), mientras que el conjunto blanco terminó la campaña sin títulos mayores.

El Clásico de octubre podría reunir a siete de los 30 nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Robert Lewandowski por el Barcelona; Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham por el Real Madrid.

Mbappé, fichaje estrella del verano, es además el máximo goleador de LaLiga con siete tantos en seis partidos, seguido por Ferran Torres con cuatro.

