Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina revela por qué se cambió sus apellidos

Con apenas unos meses de haberse graduado de una reconocida escuela de arte dramático en Londres, Eduardo, hijo de la actriz Itatí Cantoral y del actor Eduardo Santamarina, decidió dar un paso firme en la construcción de su propia identidad profesional al adoptar el apellido Zucchi, en honor a su abuela.

El joven, quien concluyó sus estudios en octubre del año pasado, explicó durante una entrevista con la prensa que el cambio de apellido se debe a un homenaje personal y artístico hacia la mujer que lo inspiró desde la infancia.

“Mi abuela me contaba anécdotas en el teatro, en el circo en Argentina, y también declamaba poesía. Era una persona muy histriónica, muy extravagante. Ella siempre me inculcó el amor por el arte y a ser la mejor versión de mí mismo”, declaró.

Por ello, el actor decidió debutar públicamente bajo el nombre de Eduardo Zucchi, dejando de lado los apellidos de sus reconocidos padres. La decisión se dio a conocer durante la conferencia de prensa de ‘Desastre en Familia’, la nueva película protagonizada por Itatí Cantoral, en la que el joven tiene una participación especial.

“Fue una gran mujer, y como homenaje a todo lo que sembró en mí, decidí usar su apellido paterno, Zucchi. Mi nombre ahora es Eduardo Zucchi”, comentó frente a los medios.

Sobre la elección de su hijo, Itatí Cantoral expresó apoyo total. “Tiene la edad suficiente, ya son suficientemente inteligentes y maduros, además cuentan con el apoyo y el colmillo de su papá. Yo los respaldo en cada decisión que toman para su vida”, señaló la actriz.

