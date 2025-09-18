Pescadería de Jamaica NY retira del mercado salmón ahumado por riesgo de Listeria

La pescadería Haifa Smoked Fish Of Jamaica de Nueva York inició el retiro del mercado de dos lotes de salmón ahumado debido a la posible contaminación con Listeria monocytogenes, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El reporte de la FDA informó que la contaminación fue detectada por inspectores de alimentos de Nueva York. Las pruebas de laboratorio confirmaron que los productos “Salmón Ahumado En Frío” Haifa De 8 Oz., Lote N.° 219 y la “Lubina Ahumada En Frío” De 8 Oz., Lote N.° 212 estaban contaminados con Listeria monocytogenes.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

El reporte de la FDA detalla las características de los productos de retirados que se distribuyeron en todo el país.

Productos afectados:

Haifa “COLD SMOKED SALMON” (Salmón Ahumado en Frío) de 8 oz., Lote # 219.

Haifa “COLD SMOKED SEABASS” (Lubina Ahumada en Frío) de 8 oz., Lote # 212.

Distribución: Se vendieron en tiendas y a distribuidores en todo el país.

Presentación: Ambos productos están envasados al vacío, dentro de una caja de cartón con plástico flexible.

¿Qué es la listeria y como afecta el organismo?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que al entrar en el organismo puede causar infecciones graves, e incluso mortales, en personas con sistemas inmunitarios debilitados, niños pequeños, personas frágiles o ancianas.

En adultos sanos: Los síntomas pueden ser similares a los de una gripe fuerte, incluyendo fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas y diarrea.

En mujeres embarazadas: La infección es mucho más grave, ya que puede causar aborto espontáneo o muerte fetal.

Las autoridades instan a los consumidores a que adquirieron el producto Haifa “Salmón ahumado en frío” de 8 oz, lote n.° 219 y la “Lubbina ahumada en frío” de 8 oz, lote n.° 212, evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso completo.

En caso de alguna duda o consulta, los consumidores se pueden comunicar con la empresa al 718-523-8899.

