Sprout Organics retira del mercado un lote de puré para bebés por posible contaminación con plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de un lote de Sprout Organics Sweet Potato Apple and Spinach por riesgo de contener niveles elevados de plomo, un metal pesado que puede causar afectaciones de salud en especial en niños.

El retiro del mercado de lotes de purés para bebé coincide con la reciente actualización de la lista de marcas de canela en polvo retiradas por contener altos niveles de plomo.

El retiro de los purés de manzana y canela en polvo está directamente relacionado, ya que todo comenzó con una compota para bebés en 2023, cuando las investigaciones determinaron que el ingrediente contaminado con plomo en ese producto era la canela. Desde entonces, la FDA continúa tomando y analizando muestras, ampliando la lista de productos afectados.

Lo que debe saber el producto retirado del mercado

El reporte de retiro de la FDA indica que el producto retirado del mercado se vendió entre septiembre y diciembre de 2024 en Walgreens y algunas tiendas independientes en la región sur de EE.UU.. A continuación, las características del producto retirado del mercado:

Producto: Puré orgánico Sprout Organics

Sabor: Batata, manzana y espinaca

Empaque: Bolsa de 3.5 oz

Código de lote: 4212

Fecha de caducidad: 29/10/2025

¿Qué ocurre cuando se consume alimentos con niveles elevados de plomo?

El consumo de alimentos con altos niveles de plomo puede causar una acumulación de este metal la sangre. Los efectos pueden variar de la cantidad y la duración de la exposición, así como de la edad y el peso corporal.

En el caso de los niños, cuando se exponen a este metal pesado durante un período prolongado, puede afectar gravemente el desarrollo de su cerebro y sistema nervioso.

Entre los síntomas por exposición al plomo destacan: retrasos en el desarrollo y problemas de aprendizaje, irritabilidad y cambios de comportamiento (como hiperactividad o agresividad), fatiga, pérdida del apetito y pérdida de peso. Además de malestares estomacales como dolor de estómago, vómito y estreñimiento.

Se insta a los consumidores a revisar si tienen un producto que coincida con la descripción, y en caso afirmativo descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para reembolso completo.

En caso de alguna duda o comentario, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al 510-833-6089 de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m., hora del Pacífico, o por correo electrónico a Info@sproutorganics.com.

